Ilary Blasi, l’amica rivela tutto sul suo nuovo fidanzato: questo nessuno lo sapeva

Ilary Blasi, un’amica a lei vicina rivela tutto sul nuovo fidanzato della conduttrice: questo dettaglio nessuno lo conosceva

E’ ormai trascorso del tempo da quando la notizia della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è diventata cosa certa. Da quel momento però, entrambi sono finiti sotto le luci dei riflettori, ancora più di prima. Ed infatti nel corso di questi mesi, dalla stagione estiva ad ora, abbiamo visto la conduttrice e l’ex calciatore finire spesso in prima pagina per presunte indiscrezioni sbucate su entrambi da parte di persone a loro vicine.

Alfonso Signorini ad esempio, spiegò perché secondo lui l’ex pupone in tempi non troppo lontani ha rilasciato al Corriere della Sera un‘intervista nella quale ha rivelato dettagli particolari che riguardavano la rottura con Ilary Blasi e la conoscenza della nuova compagna, Noemi Bocchi. Insomma, le vicende ruotate intorno a questi due volti amatissimi non sono di certo passate inosservate. Fra le ultime notizie degli ultimi tempi che ancora una volta li vedono protagonisti, emerge un nuovo dettaglio: Ilary Blasi ha un nuovo amore. Ve ne avevamo parlato in un nostro precedente articolo. Lui si chiama Bastian ed è un imprenditore tedesco. I due erano stati ‘pizzicati’ dal settimanale ‘Chi’ mentre si trovavano insieme in un lussuoso hotel sito a Zurigo. Insomma, è cosa quasi certa che la conduttrice dell’Isola dei Famosi stia cercando di lasciarsi tutto alle spalle. Ma proprio ora emergono dei nuovi dettagli a noi sconosciuti. E’ una persona molto vicina ad Ilary Blasi ad aver raccontato tutta la verità sul nuovo fidanzato della conduttrice. Ecco cosa ha svelato.

Ilary Blasi, tutta la verità sul nuovo fidanzato svelata da un’amica: cosa è stato detto

Sebbene dalla notizia della separazione Ilary Blasi non abbia proferito parola in merito alla rottura, al divorzio ed alla nuova persona che si trova al suo fianco, ci hanno pensato persone a lei vicine a mettere i puntini sulle i per fare chiarezza. E’ il settimanale Di Più a riportare la notizia che riguarda la conduttrice e che si dice svelata da un’amica a lei vicina che saprebbe come sono andate le cose.

A proposito della nuova relazione della conduttrice, ha fatto sapere che Ilary Blasi sembra essere molto felice con Bastian e che i due insieme stiano molto bene. Secondo l’amica, l’imprenditore tedesco sarebbe l’uomo giusto per Ilary Blasi: “La fa sorridere e le fa battere il cuore“. Il fascino indiscutibile ma soprattutto la dolcezza, hanno fatto sì che Ilary si lasciasse conquistare. Di fatti, a proposito della nuova relazione, sembrerebbe proprio che Ilary Blasi sia molto presa dall’uomo che ha portato un po’ di felicità e leggerezza nella sua vita. Insieme i due starebbero progettando di trascorrere insieme il Capodanno.

Fino a prima che fosse paparazzata in sua compagnia però, Ilary Blasi non aveva fatto sapere nulla piuttosto aveva cercato di mantenere un po’ di discrezione. Cosa però le ha fatto cambiare idea? A rivelarlo, è l’amica della conduttrice che a tal proposito avrebbe fatto sapere: “E’ rimasta male dal modo in cui Totti ha gestito pubblicamente il suo nuovo amore. Si aspettava più discrezione. L’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian”.