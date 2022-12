Finalmente la verità: il motivo per cui Maria De Filippi si siede sugli scalini a Uomini e Donne

Maria De Filippi in tv è sempre in postazione: scalini con visuale perfetta. La risposta al perché di ciò a U&D sconvolge il pubblico.

La televisione è una fonte di intrattenimento piacevole quando entra in gioco l’operato della Queen di Mediaset, Maria De Filippi. La conduttrice, ideatrice e produttrice dei maggiori programmi di successo, è instancabile, soprattutto è sempre sul pezzo quando porta avanti un format. Basta pensare ad Amici o Uomini e Donne per rendersi conto quanto il successo sia dato dalla genialità delle proposte, ma anche dal duro impegno che alla presentatrice più amata dai telespettatori, non manca mai. Dietro tanto lavoro, c’è però una decisione che lascia di stucco il pubblico a casa: perché siede sempre sugli scalini durante il Dating show per cui vanno tutti pazzi? Lo spiega lei stessa.

Da quanti anni il pubblico assiste alle love story travolgenti di Uomini e Donne? Il programma “nasce”, cioè va in onda il 16 settembre del 1996. Sono ben 26 anni che Maria De Filippi conduce questo format con grande professionalità. Rendere la tv un passatempo non è facile, specialmente quando entrano in gioco le distrazioni dei social media. Lei sa come modernizzare tutto, ma c’è qualcosa che dai lontani anni ’90 continua a sussistere durante la messa in onda. Maria si siede sugli scalini, la ragione è inedita.

Maria De Filippi svela la scelta fatta a U&D: impensabile!

E’ durante una chiacchierata con il maestro Raimondo Todaro, secondo la Redazione di Formato News, che Maria De Filippi ha rivelato la ragione per cui si siede sempre sugli scalini durante la messa in onda delle puntate. Diciamo che ormai si è perso il conto a quanti appuntamenti abbia assistito la Queen di Mediaset, perché in 26 anni ne sono passate di coppie nel programma.

La conduttrice fa tutto per una ragione, anche quelle che potrebbero sembrare delle abitudini particolari. Non lascia nulla al caso, perché per essere sempre presente in tv in tutti quei programmi ed anche dietro le quinte, perché davvero si occupa di molto di più di quello che potremmo immaginare, deve necessariamente compiere alcuni gesti che ormai sono diventati iconici come la sua persona. Il semplice sedersi sugli scalini, ha una motivazione alla quale i fan non avrebbero mai pensato.

Maria De Filippi confessa la ragione del perché si siede sugli scalini di Uomini & Donne al ballerino incuriosito. Raimondo Todaro probabilmente rappresenta la voce di tutti coloro che la seguono, perché effettivamente sono in molti a non capire il perché della scelta. Dalle sue parole si evince che è qualcosa nato in maniera spontanea. Se ad Amici si siede su una comune sedia, durante Uomini & Donne non era previsto, e un giorno in preda alla stanchezza per aver girato più di una puntata, si è seduta sugli scalini tra il pubblico. Quindi, la scelta è data da un’esigenza fisica, ma che ormai è diventata un suo tratto intramontabile. Queste le sue parole durante la trasmissione: “Raimondo ti voglio svelare il segreto degli scalini”, comincia così a raccontare la De Filippi, “la verità è che gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando tante puntate ad un certo punto nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che era comodo e che avrei potuto fare da lì anche tutta la puntata. così sono sempre rimasta su quella gradinata”.