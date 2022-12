Amici 22, è caos nella scuola: la decisione spiazza tutti

Amici 22, è caos nel talent: dopo il daytime la decisione che sarebbe stata presa spiazza tutti, cosa è successi? Scopriamolo insieme

Incalza sempre più il talent che vede al centro gli emergenti talenti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Anche questa edizione si sta rivelando carica di novità. Da mesi ormai la nuova edizione del talent ha preso piede ed ora a poco a poco gli allievi e gli insegnanti si preparano per dirigersi verso il tanto ambito serale. Con non poche complicanze, a quanto sembra.

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, abbiamo visto l’insegnante Emanuel Lo eliminare e mandare a casa la ballerina Ludovica che, apparsa ultima nella classifica generale della gara di ballo ha preferito che la ballerina interrompesse il suo percorso ad Amici. Ma dopo le vicende all’interno della scuola i primi tweet a tal proposito si sono scatenati, mettendo nel mirino il talent. Ma è nel daytime di oggi che emerge un’altra situazione che ha lasciato il pubblico basito. E’ caos ad Amici 22, cosa succede lo scopriamo ora più nel dettaglio!

Amici 22, è caos nella scuola: l’allievo messo alle strette

Abbiamo assistito in questo pomeriggio al daytime successivo alla puntata andata in onda ieri Domenica 11 Dicembre. Dopo l’addio ad Amici da parte della ballerina Ludovica, c’è qualcun altro che adesso rischierebbe di doversi lasciare alle spalle (ancora prima del serale) l’esperienza nel talent. Stiamo parlando di Niveo. Il cantante è allievo della maestra Lorella Cuccarini ed è stato preso di mira dal maestro Rudy Zerbi il quale avrebbe messo al bando il suo posto nella scuola. Avrebbe intenzione di lanciare un guanto di sfida per il cantante in quanto ritiene che in diversi mesi di preparazione non sia riuscito a portare i maestri dalla sua parte. “Per me è da eliminare“, ha detto il maestro.

Zerbi infatti, ha fatto presente che Niveo si trova attualmente ultimo nella classifica generale. E stando un po’ a quella che è stata la sorte di Ludovica poche ore fa, ci domandiamo a questo punto se anche a Niveo succederà la stessa cosa?

La maestra si è detta al momento contraria alla proposta di Zerbi di mettere fuori Niveo, ed ha tentato di difendere il suo allievo in tutti i modi. Ma nello stesso tempo, ha lanciato allo stesso un avvertimento! “Non mi serviva questa classifica per capire che Marco (nome di Niveo) è un anello debole“, fa presente la Cuccarini al maestro Zerbi. Tuttavia, precisa anche che non si dice intenzionate a mollare la presa su Niveo. Al cantante ed allievo della scuola ha però voluto fare una importante raccomandazione: “O i motori li accendi veramente o non aspetto che gli altri professori ti mettano in sfida“. Ha chiarito molto bene il suo concetto facendo sapere che qualora trovasse qualcuno di valido non esiterebbe ancora sulla sua eliminazione: “Sono pronta a sostituirti”

Stando a quanto appreso, si presume che le cose per Niveo all’interno della scuola comincino a farsi serie. Più di un maestro potrebbe decidere di mettere in discussione il suo banco. Cosa succederà? E secondo voi, è giusto che vada a casa?