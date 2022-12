Com’è cambiata negli anni Elena D’Amario: questo scatto del passato vi lascerà senza parole

Com’è cambiata negli anni Elena D’Amario, la ricordate ad Amici? Questo scatto del passato che risale a più di 10 anni fa vi lascerà senza parole.

Elena D’Amario è una ballerina dal talento incredibile ed è diventata un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato. Da anni è famosa e nota al pubblico che la sostiene fin dai suoi esordi. Nelle ultime settimane l’abbiamo vista più volte. La nuova edizione di Amici è iniziata a settembre e con la nuova classe abbiamo avuto modo di vedere anche la professionista.

Infatti lavora, lo saprete tutti, all’interno della scuola ed è anche coreografa, oltre ad avere importanti progetti all’esterno. Impossibile non farsi incantare dalla sua bravura. Ogni volta che sale sul palco è un vero e proprio spettacolo vederla. Oltre ad essere bravissima è anche una donna bellissima.

Ma ricordate quando l’abbiamo vista la prima volta? Elena ha fatto parte della scuola di Amici come allieva nella nona edizione. Era giovanissima quando vi ha partecipato e già allora si fece notare. Una volta fuori dal talent ha fatto molte esperienze che l’hanno portata all’estero. Ha lavorato con le maggiori compagnie internazionali ed è stata anche la prima ballerina italiana ad essere candidata ai Clive Barnes Award. Ma com’era al tempo, quando era all’interno della scuola? Vediamo questo suo scatto del passato.

Com’è cambiata Elena D’Amario in questi anni: ecco lo scatto del passato, ricordate com’era ad Amici?

La nuova edizione di Amici è iniziata a settembre. Ogni anno abbiamo la possibilità di conoscere nuovi talenti, tra ballerini e cantanti. Anche quest’anno ne sono molti e ognuno ci sta sorprendendo in modo diverso. Da quando il talent ha esordito ne abbiamo conosciuti tantissimi e col tempo, alcuni sono tornati a stare su quel palco che li ha visti in qualche modo nascere e crescere.

Abbiamo ascoltato tantissimi cantanti e lo stesso è successo con i ballerini. Molti danzatori sono tornati non solo ad esibirsi ma a lavorare nella scuola come professionisti. Elena D’Amario è tra le ex allieve del programma che dopo diversi anni e molte esperienze anche in importanti compagnie, è tornata a incantarci nella scuola con la sua bravura e bellezza. La primissima volta che l’abbiamo vista risale alla sua partecipazione come allieva, nella nona edizione. Ricordate com’era allora?

Sono passati oltre 10 anni e naturalmente anche la ballerina, come tutti, è cambiata. Sicuramente è maturata, non solo fisicamente divenendo adulta, ma anche professionalmente. Quando partecipò come allieva nella scuola aveva circa 20 anni. Una volta fuori ha fatto tantissime esperienze. È stata ballerina della Parsons Dance Company, notata da David Parsons ed è stata la prima ballerina italiana candidata ai Clive Barnes Award. Inoltre Elena ha ballato e collaborato con tantissimi coreografi di fama internazionale.