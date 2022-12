“Ho preso 50 chili per un uomo”: il terribile racconto del famoso personaggio

Terribile racconto di un famoso personaggio del mondo della televisione. Le parole sono agghiaccianti, non è tutto oro ciò che luccica.

Una volta venute allo scoperto, le storie inedite che parlano della vita dei volti amatissimi della tv, lasciano a dir poco senza parole. La leggerezza con la quale il mondo dello spettacolo accompagna il pubblico a casa, non è tutta la verità. A volte, è proprio dietro scelte “estreme” che si nascondono dei malesseri dovuti ad un passato struggente. Il racconto di un famoso personaggio che ha fatto compagnia a milioni di telespettatori è toccante ed al tempo stesso può aiutare qualcuno che ha problemi con sé stesso.

Stiamo per raccontarvi una storia che parla di una doppia vita, di stereotipi duri a morire, e di un amore non corrisposto. L’essere in pace con la propria persona non è un aspetto della vita così facile da raggiungere da ognuno. Il personaggio famoso di cui vi parliamo non ha avuto un vissuto facile, ma nonostante tutto è più forte di prima. Le sue parole sono affilate come un rasoio, rivelano uno spaccato di realtà nuda e cruda.

Il racconto del personaggio famoso stupisce tutti

La notizia è resa nota al grande pubblico grazie ad un’intervista al Corriere della Sera. Il racconto struggente di Mauro Coruzzi, lascia il pubblico senza parole. Il suo nome è meno famoso del personaggio che riveste, e che ha stupito più generazioni. Mauro, classe 1955, nasce vicino Parma a Langhirano, ed ai tempi il pensiero della Democrazia Cristiana ben si imponeva nella scenario politico sociale e nella visione condivisa dell’opinione pubblica.

Fin da giovane ha capito di essere gay, ma visti i tempi, non è andato a confessarlo alla propria madre di sua spontanea volontà. Lo ha rivelato una volta che la stessa ha scoperto dei collant nel suo cassetto, ma non lo ha contrariato. Invece il padre ha vissuto con apparente tristezza la scoperta, senza però dire nulla al figlio. Il giovane è sempre stato molto intelligente, il più bravo della classe, ma lui stesso afferma che aiutava gli altri dietro delle prestazioni. Ecco le sue parole riferite all’amore che lo ha tradito:

<<Ho preso 50 chili per un uomo, per conquistarlo, mi voleva così e sono esplosa come una mina. Poi c’è stato un chirurgo di Parma, anche a lui piacciono grassi; gli chiedevo, come ti possono piacere mostri come me? Aveva una doppia vita, io sognavo di andare al cinema con lui, normalmente. Temeva lo scandalo e finì>>.

Le difficoltà sono arrivate quando un uomo ha fatto breccia nel suo cuore, ma questo aveva una doppia vita. La sofferenza e il malessere provato da Mauro Coruzzi per non essere mai stato amato per come desiderava, lo hanno portato a prendere 50 kg, e a rivestire i panni di quel personaggio famoso che ha dato vita a Platinette.