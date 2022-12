Che studi ha fatto il figlio di Gerry Scotti e che lavoro fa oggi: non molto diverso da quello del padre

Gerry Scotti è un’istituzione per l’intrattenimento televisivo, ma non tutti sanno che anche il figlio è famoso ed ha una carriera brillante.

Il pubblico è affezionato a volti così presenti ed iconici nel mondo della televisione: Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati! Dietro la bravura, professionalità e anche l’ironia che questo personaggio mette in gioco tutte le volte che va in tv, ci sono dei retroscena inediti che in molti non sono a conoscenza. Oltre al presentatore che tutti amano c’è un uomo che ha una famiglia, e in questa c’è un figlio molto bravo e talentuoso che sembra aver preso le orme del padre.

I giochi a quiz sono il suo pane quotidiano, perché Gerry Scotti è una persona colta che si impegna ad imparare ogni giorno cose nuove. Negli ultimi anni però lo abbiamo anche conosciuto nelle vesti di giurato al fianco di Maria De Filippi, Rudi Zerbi e Teo Mammuccari, nel format più seguito dei sabati sera di Canale 5, Tu si Que Vales! Empatico, sensibile al punto che sempre il primo ad emozionarsi, ed amante della cultura, ha saputo impartire questi stessi valori ad un figlio da Oscar!

Gerry Scotti, il figlio famoso che non tutti conoscono

Secondo quanto riportata dal web, il figlio nato nel 1992 dal matrimonio con Patrizia Grosso, è un ragazzo di grande talento. Il suo nome è Edoardo Scotti, e al contrario di quanto molti possano pensare, è una pezzo grosso nel suo lavoro. La relazione tra mamma e papa è finita quando Edoardo aveva solo 10 anni, ma nonostante ciò ha sempre avuto un bellissimo rapporto con il padre. La separazione è un momento doloroso, e lo stesso conduttore ha mostrato vicinanza alla rottura più chiacchierata dell’anno, quella tra il calciatore Francesco Totti e la conduttrice e sua collega della rete Mediaset, Ilari Blasi.

Edoardo ha una bellissima moglie, Ginevra Piola con la quale nel 2020 ha avuto un figlia che si chiama Virginia. Nel 2013 il figlio di Scotti si è laureato dopo aver condotto gli studi anche fuori l’Italia, perché da sempre ha avuto ben chiare quale fosse la strada da percorrere. Ha viaggiato fino a Los Angeles per raggiungere il suo sogno, e ce l’ha fatta visto la carriera che sta facendo.

Anche la moglie ha un ruolo importante, è una giornalista che lavora per la Mediaset, ed è probabile che spesso si ritrovi il marito tra un ufficio e l’altro. Edoardo Scotti vanta di diverse collaborazioni con Sky, Rai e Mediaset, di professione, quella per la quale ha studiato tanti anni, fa il regista e l’aiuto regista! Insomma, tale padre, tale figlio, è pronto per portare avanti il buon nome di Gerry Scotti.