“Questo è un circo”: Amici di Maria De Filippi nel mirino, brutto colpo per la trasmissione di Canale 5.

È andata in onda ieri, domenica 11 dicembre 2022, una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Il talent show più longevo della nostra tv è giunto alle 22 esima edizione e, anche quest’anno, di allievi talentuosi ce ne sono tantissimi tra i banchi. Una puntata ricca di emozioni, con tanti ospiti in studio e, come sempre, tante esibizioni.

Emozioni a non finire nello studio del programma, che si conferma uno dei più seguiti della storia della nostra tv. Qualcosa che è accaduto ieri, però, non ha convinto tutti… Sui social è spuntato un commento che non è passato inosservato, soprattutto per il nome che è comparso tra i like. Scopriamo cosa è successo!

Amici di Maria De Filippi, “Questo è un circo”: quel like non passa inosservato

Una puntata ricca di emozioni, quella di Amici in onda ieri su Canale 5. Una puntata durante la quale, però, una delle concorrenti ha dovuto dire addio al suo sogno. Si tratta della ballerina Ludovica, che, dopo essere arrivata nuovamente ultima nella classifica della gara di ballo, ha dovuto abbandonare la scuola. A stabilirlo il suo prof, Emanuel Lo, che ha dichiarato come, col finale che si avvicina, ha bisogno di avere una squadra compatta, con elementi che ritiene pronti e forti mentalmente e nella propria danza: “Umanamente è difficilissimo, ma sono sicuro che troverai il tuo spazio, il tuo posto, il tuo mondo, ma oggi devi lasciare il banco di Amici”.

Una notizia che ha spezzato il cuore della ballerina, dei suoi compagni di classe e di tutti coloro che la sostenevano: sui social, una pioggia di messaggi ha invaso i canali ufficiali del programma e, soprattutto su Twitter, i telespettatori hanno espresso la propria opinione sull’eliminazione dell’allieva. Un tweet in particolare non è passato inosservato, poiché tra le persone che hanno messo like sembrerebbe esserci proprio Ludovica: gli utenti sono certi che il profilo appartenga alla ballerina. Un tweet polemico, che sottolinea come la proposta di eliminare il banco del pubblico sia arrivata in concomitanza dell’eliminazione di Ludovica. “Questo è un circo”, si legge nel tweet, che sembra essere stato apprezzato dall’ormai ex concorrente del talent show.

Ricordiamo che il banco del pubblico è stato inserito quest’anno e consiste nella possibilità, da parte del telespettatori, di salvare un concorrente eliminato. Possibilità che, però, è stata data soltanto ad Asia, la prima ad essere stata eliminata dal talent. Non ci resta che attendere per scoprire se questa novità introdotta quest’anno tornerà nel corso dei mesi o se è stata definitivamente rimossa dal regolamento del talent show.