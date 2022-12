Amadeus non se lo aspettava proprio: colpo basso, c’entra Sanremo

È stato davvero un duro colpo per Amadeus. L’uomo che presenterà anche la prossima edizione del Festival di Sanremo non se lo aspettava

Amadeus condurrà anche la prossima edizione del Festival di Sanremo. Siamo alla quarta edizione consecutiva per lui, quest’anno il pubblico si aspetta molti cambiamenti. Non è ancora chiaro se Fiorello parteciperà ad almeno una delle cinque serate. Lo showman siciliano è stato regolarmente al fianco del suo amico nelle prime due edizioni (2020 e 2021), per poi salire sul palco dell’Ariston soltanto nella prima serata della scorsa edizione.

Il cast sarà comunque importante e prestigioso. In questo momento non abbiamo ancora tutti i nomi, come sempre ce ne saranno alcuni annunciati soltanto all’ultimissimo momento. Sappiamo per certo che Gianni Morandi affiancherà Amadeus durante tutta l’edizione del Festival di Sanremo. Con loro ci sarà anche Chiara Ferragni, la nota influencer, pronta ad attirare l’attenzione di tanti giovani.

Sanremo sarà un’ottima occasione per lei per mostrarsi anche al pubblico meno giovane, quello che la giudica con un po’ di pregiudizio e che non la segue sui social network. Ma questa famosissima kermesse musicale non sembra interessare proprio a tutti. Nelle ultime ore è stato annunciato un rifiuto eccellente, Amadeus probabilmente non si aspettava una risposta del genere. Ecco cosa è successo.

Natalia Estrada rifiuta l’invito di Amadeus: niente Sanremo per lei

Natalia Estrada ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi, soffermandosi anche sulle voci che la volevano sul palco dell’Ariston in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo. L’ex showgirl spagnola ha rifiutato l’invito del direttore artistico perché non vuole più farsi vedere in televisione: “Amadeus mi aveva addirittura proposto di entrare all’Ariston a cavallo”, ha detto la Estrada a Chi.

Durante l’intervista, la cinquantenne iberica ha spiegato anche i motivi che le impediscono di accettare l’invito: “Non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace”. Probabilmente Amadeus non si aspettava questo rifiuto e aveva invitato Natalia Estrada per rilanciarla nel mondo dello spettacolo. Ma evidentemente la Estrada ha altri progetti.

Dopo aver dominato le scene negli anni ’90 e nei primissimi anni 2000, Natalia ha abbandonato le scene. La sua ultima partecipazione ad un programma televisivo italiano risale addirittura al 2004, quando ha condotto la trasmissione Arrivano i nostri, su Canale 5. È proprio sulle reti Mediaset che l’ex moglie di Giorgio Mastrota ha costruito la sua brillante carriera, adesso è arrivato un invito prestigioso dalla Rai dopo tanti anni di assenza dalle scene ma lei ha preferito rifiutare. Ha fatto bene? Oggi nella sua vita ci sono i cavalli ed il suo ranch in Piemonte, probabilmente non ha bisogno di altro.