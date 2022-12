Barbara Palombelli a telecamere spente: cosa fa la conduttrice di Forum, spunta il particolare retroscena

Barbara Palombelli è una conduttrice molto seguita, ma quasi nessuno sa cosa fa a telecamere spente: arriva la dichiarazione inedita.

Giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica, Barbara Palombelli vanta di una carriera longeva, specialmente è conosciuta come il volto di Forum per eccellenza. Nel format si disputano diatribe familiari e non solo, nella quali si discutono ed affrontano dibattiti tra attori che non recitano parti fittizie, ma casi concreti e di importanza attuale. Molte delle questioni affrontate nel programma permettono al pubblico a casa di ritrovarsi nei discorsi e problemi trattati, ma è quando si spengono le telecamere che la conduttrice mostra un lato nuovo di sé.

Composta, così tanto da risultare tutta d’un pezzo. Con un atteggiamento pacato si immerge nelle casistiche trattate in diretta, e continua ad essere un appuntamento fisso per i telespettatori che apprezzano il suo format. Questo è quello che dimostra nella vita professionale: il volto di una conduttrice seria e a modo. Ma c’è qualcos’altro dietro un comportamento così controllato. Barbara Palombelli non è solo per come si mostra in tv, dietro c’è tanto altro, la privacy. Ecco cosa viene fuori dalla confessione.

Barbara Palombelli e la verità dietro le telecamere

A raccontare qualcosa di inedito è un suo pupillo, Paolo Ciavarro all’intervista di Turchesando, rubrica in onda su Radio Cusano Campus. Parla degli eventi che gli hanno del tutto rivoluzionato la vita. Sono cambiate tantissime cose da quando ha incontrato Clizia Incorvaia. Ad essere galeotto è stato il Grande Fratello Vip 4, tanto che il Padrino del piccolo Gabriele, primogenito della coppia, è stato proprio Alfonso Signorini.

Durante l’intervista, però racconta quanto sia importante la sua esperienza a Forum, dicendo che questo sia più di un programma, ma una seconda casa. Infatti, vede nella figura di Barbara Palombelli qualcosa di più di un semplice punto di riferimento, ed è qui che salta fuori la notizia inedita.

<<Barbara Palombelli e Forum sono la mia famiglia, se non ricordo male è il settimo anno che sono con loro. Barbara è una professionista con la P maiuscola. Io sono cresciuto a Forum, da ragazzo sono diventato uomo, lì. Barbara vabbè, una donna di un’umiltà incredibile. Appena conosciuta Clizia cosa mi ha detto? Fantastica, mi ha fatto un sacco di complimenti. Lei è una persona magnifica, nonostante i suoi mille impegni ritaglia sempre dei momenti per me se ne ho bisogno. Lei è eccezionale davvero>>.

Questa confessione rivela un aspetto molto importante di Barbara Palombelli, e che di certo non trapela dalla televisione. Nonostante i grandi e tanti impegni gestiti da questa donna, lei ha sempre del tempo da dedicare a questo giovane che è cresciuto a pane e Forum.