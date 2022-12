GF Vip, Riccardo Fogli bestemmia dopo poche ore dal suo ingresso: squalifica in arrivo per il neo concorrente del reality show?

È andata in onda ieri, 12 dicembre 2022, una nuova, ricchissima, puntata del GF Vip. Una puntata durante la quale è successo davvero di tutto, tra scontri, sorprese e le consuete nomination. E non sono mancati ben tre nuovi ingressi, con due nuovi concorrenti ufficiali e Ginevra Lamborghini come ospite per qualche giorno.

Ad unirsi ufficialmente al gruppo di vipponi sono stati Milena Miconi e Riccardo Fogli, che, dopo aver osservato la quarantena necessaria, hanno fatto il loro ingresso nella casa. Per l’ex frontman dei Pooh, però, l’avventura nella casa non sembra essere iniziata nel migliore dei modi: questa mattina, dopo poche ore dal suo ingresso nel reality, il concorrente si è lasciato sfuggire quella che sembra essere a tutti gli effetti una bestemmia. Il video è già virale sui social e i telespettatori si chiedono se il neo vippone sia già a rischio squalifica.

Riccardo Fogli già a rischio squalifica: il concorrente bestemmia nel suo primo giorno al GF Vip

Riccardo Fogli da record. Il nuovo concorrente del GF Vip potrebbe essere già a rischio squalifica, dopo poche ore trascorse nella casa. Questa mattina, la prima mattina per lui nella casa di Cinecittà, il cantautore si è lasciato scappare un’imprecazione durante una conversazione in cucina con Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi e Wilma Goich. Un’imprecazione che, in molti non hanno dubbi, si tratta di una bestemmia. “Io mangio tre uova e dico p**** M**** ho mangiato tre uova”, ha dichiarato l’ex componente dei Pooh.

Il video della frase incriminata, in poco tempo, ha fatto il giro dei social e, in particolare su Twitter, in tanti hanno commentato l’accaduto, chiedendosi se la produzione deciderà di prendere provvedimenti. In passato, il GF non ha fatto sconti, decidendo di eliminare definitivamente dal gioco chi si lasciava scappare una bestemmia. Come ogni volta che accade un fatto simile, però, la produzione dovrà verificare se la frase pronunciata da Riccardo sia effettivamente una bestemmia e valutare eventuali provvedimenti.

Ricordiamo che, nel corso di questa edizione, ci sono stati già diversi provvedimenti disciplinari per i concorrenti, a partire dal più pesante, indirizzato a Ginevra Lamborghini. La concorrente è stata squalificata immediatamente dal gioco ( ieri è rientrata in casa come ospite per soli sette giorni), mentre Giovanni Ciacci e Elenoire Ferruzzi sono stati eliminati dal pubblico dopo un televoto flash, aperto da Alfonso Signorini per punizione. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà a Riccardo Fogli e quale sarà la decisione della produzione. E voi, state seguendo la settima edizione del reality più spiato della tv?