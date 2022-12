Ilary Blasi com’era agli esordi in tv: spunta una vecchia intervista

Avete mai visto Ilary Blasi da giovane? Il tempo passa e la conduttrice più chiacchierata ha rilasciato un intervista in cui ci vede lungo.

Ilary Blasi è la conduttrice più chiacchierata per la rottura di portata storico apocalittica con Francesco Totti. Di certo, stiamo parlando di un volto del mondo della televisione italiana che è apprezzatissimo, specialmente per la conduzione dei reality in tv. Dietro la sua professionalità, c’è sempre l’eco del Er Pupone che incombe su qualsiasi sua scelta. La separazione ha letteralmente sconvolto l’Italia intera, ma c’è qualcosa che è trapelato in una vecchia intervista che mette in risalto una sua caratteristica.

Ironica, divertente, bellissima, amica delle donne, ma soprattutto una Romana doc, anche se ha sempre tifato la Lazio! I programmi televisivi condotti dall’iconica Ilary Blasi sono stati tutti un successo. Dal Grande Fratello Vip fino all’Isola dei Famosi, e forse non tutti sanno che ha iniziato la sua carriera quando era molto giovane. Infatti, è saltata fuori un’intervista nella quale si mostra in modo in parte diverso, anche se qualcosa del suo inimitabile stile permane. Non stiamo parlando del suo passato da Letterina di Passaparola, ma c’è dell’altro.

Ilary Blasi da giovane, la riconoscete?

E’ il video condiviso dalla pagina di You Tube con il nome GKlallo a riportare Ilary Blasi indietro nel tempo a quando aveva appena 25. Sappiamo la sua età perché racconta proprio che quando aveva 17 anni, il minimo dell’età per il quale si poteva partecipare al Concorso di Miss Italia, e ribadisce che sono passati tanti anni, circa 8 dalla sua partecipazione ed eliminazione alla prima serata.

Viene chiamata in causa da una giornalista della serata di Miss Italia, la quale chiede proprio alla Blasi cosa pensa dell’esperienza fatta e cosa consiglia alle giovani che concorrono a diventare le Reginette d’Italia? Ilary risponde per le rime, già da qui si vede lo spirito della conduttrice che tutti amano e conoscono, ma riesce a vedere molto di più di quello che pensava.

Una Ilary Blasi giovanissima ed entusiasta ai tempi del matrimonio con l’ex marito Francesco Totti, avevano appena avuto la prima figlia, rivela che due delle ragazze che le sono piaciute fin dall’inizio, sono tra le cinque favorite! Questo perché ci vede molto bene e se ne intende di concorsi, ma ribadisce un messaggio molto importante e maturo. Nel video integrale viene riportata tutta la discussione avvenuta. E’ qui che dice alle ragazze che non vinceranno di non buttarsi giù, perché nel suo caso e in molti altri, il successo arriva anche in altro modo. Quindi, vittoria o non vittoria del Concorso di Miss Italia, possono raggiungere i loro sogni soltanto credendoci fino in fondo.