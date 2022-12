Uomini e Donne, dopo la brusca separazione ritrova l’amore: “Ho deciso di fare ciò che mi fa stare bene”

Uomini e Donne, dopo la crisi e la brusca separazione dall’ex tronista ritrova l’amore: “Ho deciso di fare ciò che mi fa stare bene”

A partire dalla scorsa estate si era cominciato a parlare di crisi per i due ex volti di Uomini e Donne. Dopo essere usciti insieme, mano nella mano dallo storico dating show in onda su Canale 5 e dopo quasi 10 anni di vita insieme, due figli ed un un grande amore, il vaso ha cominciato a vacillare ed è bastata una goccia per farlo traboccare e ridurre in mille pezzi.

Quello che era un amore nato sotto gli occhi vigili delle telecamere ad oggi non c’è più perché è giunto al capolinea. Dopo la stagione estiva, è stato verso Settembre quando entrambi hanno ufficializzato la rottura e la loro separazione. Le parole di lui non erano state leggere, e quanto si leggeva da quelle sue passate Instagram Stories non si parlava più di una crisi da superare ma di una storia alla quale mettere un punto. E purtroppo così è stato. Oggi però, dopo la brusca separazione, l’ex corteggiatrice sembra aver ritrovato l’amore: “Ho deciso di fare ciò che mi fa stare bene“.

Uomini e Donne, dopo il momento buio ritrova l’amore: “Lui mi fa stare bene”

Prima erano indiscrezioni, poi però sono state date delle notizie ufficiali in merito. E’ ormai dallo scorso Settembre che ufficialmente Eugenio colombo e Francesca Del Taglia non sono più una coppia. Entrambi hanno deciso di prendere strade diverse dopo che l’amore tra i due è naufragato. Negli ultimi tempi si vociferava che l’ex corteggiatrice avesse voltato pagina cominciando a frequentare qualcuno. Oggi quel volto si è palesato e come la stessa ha fatto sapere, ha intrapreso una frequentazione con un’altra persona. Uno scatto diventato virale in poche ore vede Francesca Del Taglia in compagnia di un altro uomo. chi sarebbe la sua nuova ‘fiammai? Il suo nome è Federico Fiorentino. Di lui non conosciamo molto, in quanto il suo profilo social si dice privato. Ma è attraverso una condivisione di una foto pubblicata da lui nelle ig stories di Francesca Del Taglia che abbiamo potuto vedere la foto in cui i due appaiono insieme. Subito dopo sono seguiti i primi commenti, e la stessa ha quindi voluto fare delle precisazioni ed ha fatto sapere che la frequentazione con Federico è iniziata successivamente alla separazione da Eugenio. Francesca non ha certamente nascosto la sofferenza dietro la separazione dal suo ex compagno, ma oggi si dice un po’ più serena. Merito forse del ritrovato amore? Stando a quanto detto nelle sue Instagram Stories, sembrerebbe che sia così.

“Ho deciso di fare esclusivamente ciò che mi fa stare bene. In questo caso la persona che ho accanto mi trasmette tranquillità e tutto quello di cui ho bisogno adesso”. Non fa progetti a lungo termine, al momento cerca di essere serena perseguendo un po’ la filosofia del “Chi vivrà, vedrà”.