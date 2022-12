La famosissima attrice ha parlato di un periodo buio della sua vita: “Pensai al suicidio”

La famosissima attrice ha parlato di un periodo buio della sua vita quando aveva pensato di togliersi la vita: “Pensai al suicidio”.

Raccontarsi è sempre difficile e lo è ancora di più per i personaggi del mondo dello spettacolo. Sono continuamente sotto l’occhio dei riflettori e devono sempre fare i conti, purtroppo, con i commenti poco carini della gente e con i giudizi negativi. Infatti spesso basta una confessione neanche troppo eclatante per far scoppiare il caso e la valanga di parole da parte del pubblico non sono mai poche.

Ecco perchè molti personaggi hanno grossa difficoltà nel raccontarsi ma molte volte risulta inevitabile. E’ anche un modo per liberarsi di un peso, di scoprirsi e di farsi conoscere da chi da tempo li segue. Un’attrice molto amata e famosa in tutto il mondo in un documentario ha fatto una difficile confessione: ha raccontato di un periodo buio della sua vita in cui dice di aver pensato al suicidio.

Ha spiegato che sentiva di essere diversa e in realtà tutti la facevano sentire così, anormale: “Tutti nella società mi facevano sentire diversa. Non volevo indossare un vestito preciso”.

L’attrice ha parlato apertamente di un periodo buio della sua vita, quando aveva pensato al suicidio

Un’attrice molto amata e anche modella, ha raccontato nel documentario per la BBC News, Planet Sex, alcuni anni bui della sua vita. Anni in cui ha pensato al suicidio, quando gli altri la facevano sentire diversa e lei si sentiva anormale. Cara Delevingne ha spiegato di aver vissuto l’adolescenza in stato confusionale e affrontarla è stato alquanto difficile.

Cara si identifica come una queer e gender fluid. Nel documentario dice che le lotte contro il suo orientamento sessuale non le hanno dato la possibilità di vivere giorni sereni, come tutte le altre adolescenti. Non è la prima volta che confessa di aver pensato al suicidio. In una vecchia intervista lo aveva rivelato parlando di questo momento della sua vita. L’attrice che si è definita queer e gender fluid ribadisce però che il pronome che utilizza è ancora ‘lei’.

E’ orgogliosa di essere una donna e si batte ancora per quello che le donne meritano: “Ma non credo nemmeno che se i tuoi pronomi sono femminili tu debba comportarti o vestirti in un certo modo. È un po’ quello che credo“, ha spiegato. Cara Delevigne è un’attrice e una modella famosa ovunque ed è anche molto amata. Nell’ultimo periodo aveva fatto preoccupare i fan, era stata vista in uno stato che ha fatto allarmare tutti. In un video di circa due mesi fa sui social infatti è apparsa barcollante e senza scarpe mentre si aggirava all’aereoporto di Los Angeles. Sembrerebbe che la modella stia vivendo un nuovo momento di malessere dopo aver raccontato in un documentario il periodo buio della sua vita.