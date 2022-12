Ilary Blasi cede al ‘ritocchino’: quale parte del corpo ha voluto modificare

Ilary Blasi è un personaggio televisivo amato e chiacchierato, la notizia ufficiale sul ritocchino ha fatto parlare ancora di più gli haters.

Parlare di Ilary Blasi è una delle cose che più i fan e gli haters della conduttrice amano fare in questo ultimo periodo. Dai social media, i tabloid e qualsiasi mezzo di comunicazione non fa che parlare di lei e della rottura con Francesco Totti. Si sono detti addio dopo ben 20 anni d’amore, una famiglia, e tanti ricordi insieme. Tra le novità sconvolgenti, sembra essere cambiato qualcos’altro a livello estetico. Il ritocchino è verità, ecco cosa è saltato fuori.

Una delle storie d’amore più longeve ha chiuso i battenti, ed anche una donna forte ed indipendente come Ilary Blasi ha bisogno dei suoi spazi. Per ritrovare l’equilibrio e soprattutto sé stessa, perché 20 anni di relazione non si dimenticano da un giorno all’altro, forse non accadrà mai. Allora, ha deciso di passare del tempo a fare le cose che più ama, e che soprattutto la fanno stare bene. Tra queste c’è il cambiamento estetico ufficializzato.

Ilary Blasi e il ritocchino rivelato, fuori la verità!

Si parla tantissimo dei suoi passatempi e degli eventi ai quali partecipa, gli occhi sono puntati su di lei e sull’ex marito, Er pupone più amato dai romani e dagli italiani. Così, la separazione è arrivata dopo quella che è stata un crisi non superata. Di certo, in tanti anni ne avranno vissute delle altre, e non è poi così facile vivere una vita come la loro costantemente sotto la gogna mediatica. Al momento, sono uniti solo dia figli, perché stanno provvedendo a separare tutto quello che hanno in comune.

Viaggi, uscite con gli amici, tra cui Michelle Hunziker alla quale presenta il nuovo compagno, che si direbbe sia tedesco e di cui conosciamo solo il nome, Sebastian, e la cura della propria persona sono diventate il suo modo di elaborare la rottura. D’altronde, per quanto sia famosa è sempre un essere umano in carne ed ossa, e vive sentimenti come chiunque altro. Ha deciso di curare sé stessa e lo fa andando in palestra e con un ritocchino non da tutti apprezzato.

Gli haters avranno pane per i loro denti. Abituata ad essere criticata, soprattutto per gli interventi di chirurgia estetica, ha deciso lei stessa di raccontare quanto ha deciso di ritoccare. Le labbra della conduttrice sono già molto prosperose, ma la scelta di fare il trattamento di un tatuaggio estetico che ne evidenzia le forme, rendendole più carnose, lo ha riportato dal suo Profilo Instagram ufficiale, raccontando tutto ai followers, passaggio per passaggio. Le labbra diventeranno molto più uniformi e naturali con il passare del tempo.