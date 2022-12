“Non faccio una vacanza da quattro anni”: il famoso cantante ne rivela il motivo

“Non faccio una vacanza da quattro anni”, il famoso cantante in un’intervista ne spiega il motivo: ecco perché le ragazze lo ‘odiano’

Ha scalato in poco tempo la classifica musicale italiana divenendo negli ultimi anni uno dei cantanti più amati nel panorama musicale. La sua partecipazione ad Amici è stata sicuramente l’apripista verso il successo. E’ da lì infatti che il famoso cantante è riuscito a farsi conoscere, a portare la sua voce sul piccolo schermo per diventare nel tempo una voce della quale non ci saremmo mai stancati.

Ad oggi, è uno dei volti musicali più amati e seguiti sui social. Dopo aver ottenuto il banco ad Amici ha dato subito prova del fatto che fosse un vero portento al microfono e da lì, la vittoria al serale nel 2018 è stata garantita! In questi anni si è dato molto da fare, ma in un’intervista ha rivelato: “Non faccio una vacanza da 4 anni” e ne spiega il motivo. Avete capito di chi stiamo parlando? Biondino, occhi azzurri, ha una passione per i tatuaggi e sfoggia look che non passa inosservato e musica da brividi, sì è proprio lui!

“Non faccio una vacanza da 4 anni”, il famoso cantante in un’intervista rivela perché le ‘sue’ ragazze lo odiano!

Se non lui, chi? Il vincitore di Amici dell’edizione 2018 è proprio lui, amatissimo Filippo Maria Fanti; meglio conosciuto con il suo nome d’arte: Irama! Il successo sul piccolo schermo nel talent di Maria De Filippi lo ha portato a conquistare i palcoscenici italiani con le sue canzoni che ci hanno letteralmente stregato! Sul palco di Sanremo la precedente edizione ha portato un brano diverso dal solito. Con ‘Ovunque Sarai‘, il cantante ha dimostrato di sapersi destreggiare in un vasto repertorio musicale.

In un’intervista al Corriere della Sera il famoso cantante si è raccontato. Ai microfoni dello storico quotidiano ha parlato del suo passato, di cosa ha vissuto da ragazzino, di mamma e papà, e dell’esperienza ad amici oltre che della sua attuale carriera. “Sono cresciuto tanto per strada, ho vissuto il mondo dei quartieri nel bene e nel male. All’epoca a Monza sembrava di stare nel film I guerrieri della notte, una battaglia tra bande. Ho avuto esperienze molto brutte che mi hanno formato. Ho anche rischiato di morire, ma non voglio parlarne“, ha rivelato Irama durante l’intervista.

Della sua carriera musicale invece ha parlato molto; in particolare dell’impegno e della passione che mette in quello che oggi è diventato il suo lavoro. Lavora con voglia e con passione, ma questo lo spinge ad avere ritmi piuttosto frenetici che spesso non gli permettono di fermarsi e godersi il momento. Tanto è vero che ha poi rivelato: “Anche se non sembra lavoro tantissimo; non faccio una vacanza da quattro anni. Al massimo mi concedo quattro giorni di pausa, infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo. Andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare“. Insomma una fuga breve ma intensa quella di Irama che a quanto pare ogni volta non vede l’ora di dare libero sfogo alla sua creatività al microfono. Proprio di recente l’artista ha esordito con una nuova canzone, Ali, che sembra aver già conquistato milioni di fan. E voi, l’avete ascoltata?