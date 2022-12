Ricordate Teresanna a Uomini e Donne? Oggi ha stravolto il suo look: mai vista così; ecco cosa ha fatto ai capelli.

È stata una delle protagoniste più amate della storia di Uomini e Donne. La sua turbolenta relazione con Francesco Monte ha appassionato i telespettatori, che ancora oggi ricordano quelle puntate come alcune tra le più belle di sempre. Sì, parliamo di Teresanna Pugliese, la bellissima napoletana che ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi circa dieci anni fa.

Prima corteggiatrice, poi tronista, e poi nuovamente corteggiatrice di Francesco, Teresanna è entrata nel cuore dei telespettatori per la sua semplicità e il suo essere verace. Qualità che ha dimostrato anche nella casa del GF Vip, dove è entrata come concorrente nel 2020. Dal 2018, Teresanna è felicemente sposata con Giovanni Gentile e i due sono genitori del piccolo Francesco. Sui social l’ex di Uomini e Donne condivide tantissimi momenti della sua vita quotidiana e, a proposito di social, l’ultimo scatto vi sconvolgerà. Sul suo canale Instagram, la Pugliese ha condiviso il suo cambio look: avete visto cosa ha fatto alla sua chioma? Resterete senza parole: così non l’abbiamo mai vista.

Teresanna Pugliese cambia look: “Rosa gold”, come si è mostrata l’ex volto di Uomini e Donne

Non sappiamo quali metodi avete voi per combattere l’influenza, ma Teresanna Pugliese lo ha fatto coccolandosi dal parrucchiere. A rivelarlo è stata lei stessa, nella didascalia dell’ultimo post condiviso su Instagram. Post in cui si è mostrata col suo nuovo aspetto, direttamente dal salone di bellezza: “Per combattere il mio stato influenzale ho pensato di andare dal parrucchiere e cambiare colore dei capelli perché mi sentivo una spice girls”.

Un cambiamento drastico, quello di Teresanna, che ha detto addio ai suoi capelli castani e ha scelto una tonalità decisamente originale. Si tratta di un “rosa gold”, come ha specificato lei stessa nei commenti, con sfumature più chiare sui ciuffi che incorniciano il viso e sulle lunghezze. “Così all’improvviso”, scrive Teresanna nel post, in cui ha chiesto un parere alle sue followers sul nuovo look. Curiosi di vedere il suo ultimo ‘colpo di testa’? Date un’occhiata:

Eh sì, una versione decisamente inedita della meravigliosa Teresanna, che ha deciso di dare un tocco di colore alla sua chioma, in vista delle festività natalizie. Nonostante in molti apprezzassero anche il precedente colore, una pioggia di complimenti ha invaso lo scatto della Pugliese, che si conferma uno degli ex volti di Uomini e Donne più amati ed apprezzati dal pubblico. E voi, cosa aspettate a seguirla suo suo canale ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti originali e super interessanti, non ve ne pentirete!