Alessia Marcuzzi, arriva la notizia che tutti attendevano da tempo: ora è proprio ufficiale

Alessia Marcuzzi, è finalmente arrivata la notizia che tutti attendevano da tempo: ora sì che si può tirare un sospiro di sollievo.

Allacciate le cinture, carissimi lettori di Sologossip e, soprattutto, ammiratori di Alessia Marcuzzi: è in arrivo una notizia sensazionale! Alcune ore fa, attraverso un annuncio condiviso sulla sua pagina social ufficiale, l’amata conduttrice romana ha confermato ciò che in tanti aspettavano e, senza alcun dubbio, speravano da diverso tempo.

Ci è capitato più volte di spiegarvi quanto Alessia Marcuzzi sia amante dei social e prediliga avere un rapporto diretto col suo pubblico attraverso la sua pagina Instagram ufficiale. Tra scatti che la ritraggono da giovanissima, che mostrano i suoi incredibili look o che ce la descrivono com’è la sua vita al di fuori del mondo della tv, la conduttrice ama rendere partecipi i suoi sostenitori delle sue giornate e delle sue ultime novità lavorative e non. È proprio per questo motivo che una notizia del genere non ha potuto affatto fare a meno di condividerlo con loro. Di che cosa parliamo? Leggete un po’ qui.

Adesso è proprio ufficiale: Alessia Marcuzzi sta per ritornare in tv! A distanza di poco più di due anni dal suo ‘addio’ a Mediaset, l’amata conduttrice sta per sbarcare in Rai con un programma fatto su misura per lei.

Alessia Marcuzzi, la notizia rende tutti pazzi di gioia: finalmente!

Si diceva da diverso tempo che Alessia Marcuzzi sarebbe ritornata in tv e, soprattutto, in Rai con un programma tutto suo, ma dopo l’ultima spiacevolissima notizia sembrava che le possibilità fossero sfumate. Adesso, invece, è tutto confermato: la conduttrice romana ritornerà sul piccolo schermo con Boomerissima. E, vi garantiamo, lo farà davvero molto presto. Sì, avete letto proprio bene: la riapparizione della Marcuzzi in tv non è affatto così lontano, ma più vicino di quello che pensate!

Con lo spot pubblicitario di Boomerissima, sia il profilo Instagram di Rai Due che quello di Alessia Marcuzzi hanno annunciato il prossimo ritorno della conduttrice in tv. La prima puntata di questo esilarante ed imperdibile show, infatti, è prevista per Martedì 10 Gennaio a partire dalle ore 21:20. Avete già segnato la data nella vostra agenda? Fatelo immediatamente perché un appuntamento del genere non si può affatto perdere!

Inutile raccontarvi la reazione del suo pubblico! Appena appresa la notizia del suo ritorno in tv, gli ammiratori della conduttrice sono completamente esplosi di gioia. In tanti, infatti, attendevano il suo ritorno. Ed ora che è stato confermato e non è nemmeno così lontano, non possono assolutamente fare a meno di esultare.

Siete pronti al suo ritorno in tv? Noi non vediamo proprio l’ora!

La separazione da Paolo Calabresi

Senza alcun dubbio, il 2022 non è stato affatto un anno facile per Alessia Marcuzzi! A distanza di quasi 10 anni dal suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, la conduttrice ha rivelato la fine della sua relazione nei mesi scorsi.

I motivi che si nascondono dietro al loro ‘addio’ sono, almeno fino a questo momento, ignoti, ma – come tutti sanno – era già da diverso tempo che la coppia era in crisi. Ed aveva tentato più volte di superarla.

Nonostante l’addio, Alessia non ha mai nascosto di continuare ad avere un ottimo rapporto col suo ex marito.