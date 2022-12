La casa di Amadeus e Giovanna Civitillo: l’arredamento è moderno e ha una vista panoramica che lascia senza fiato

La casa di Amadeus e Giovanna Civitillo è bellissima: l’arredamento è moderno e ha una vista panoramica che lascia senza fiato.

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate e apprezzate. Si supportano a vicenda e ce l’hanno dimostrato in molte occasioni. Per esempio, il conduttore ogni volta che ha condotto in questi anni il Festival Di Sanremo è stato sostenuto da sua moglie che non solo era con lui, lavorando con un altro ruolo ma anche in platea, dove l’abbiamo vista seduta tra il pubblico.

Amadeus quest’anno ha condotto per la terza volta la kermesse musicale italiana. Quando si è conclusa, con la vittoria di Mahmood e Blanco che hanno trionfato con il brano Brividi, aveva fatto intendere di non accettare nuovamente l’incarico. Per alcune settimane ci sono stati diversi dubbi su una sua nuova possibile conduzione ma alla fine ha dato la notizia che tutti aspettavano: sarà ancora una volta lui il conduttore del Festival.

In questi mesi è stato molto impegnato nella preparazione e proprio di recente ha annunciato chi saranno i big in gara, svelando grandi nomi della musica. Come abbiamo detto, Amadeus e Giovanna formano una bellissima coppia: sono insieme da diversi anni e sono diventati genitori di Josè nel 2009. Ma sapete dove abitano? La loro casa è meravigliosa: l’arredamento è moderno e c’è una cosa che lascia senza fiato, la vista panoramica.

La casa di Amadeus e Giovanna Civitillo: l’arredamento è moderno ma quello che lascia senza fiato è la vista panoramica

Dove vivono Amadeus e Giovanna Civitillo? La coppia è insieme da moltissimi anni e sono marito e moglie. La loro casa è una vera e propria meraviglia. Ha un arredamento moderno ma c’è qualcosa che proprio si fa notare, parliamo della vista panoramica. La coppia vive esattamente in un appartamento che si trova al quindicesimo piano di un grattacielo vicino a Corso Sempione, a Milano, con una vista su CityLife.

Dato che la dimora si trova ad un piano abbastanza elevato, è facile immaginare che ci sia una grande luminosità ad ogni angolo. Le stanze, come è evidente in molte foto che si trovano sul profilo dell’amata coppia, sono ricoperte dal parquet, dal colore marrone chiaro. Le pareti invece sono state dipinte di una tinta bianca e anche le porte sono della stessa tonalità.

Quello che colpisce è la vista. Infatti è possibile ammirare dalla casa del conduttore e della showgirl un panorama che lascia senza fiato.

Data l’altezza si possono vedere all’orizzonte i grandi grattacieli e tutte le altre case e strade che vi sono intorno. Che dire, la casa di Amadeus e Giovanna Civitillo è un sogno, facile immergersi in quella grande luminosità che la circonda!