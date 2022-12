Ex volto di Amici presto papà di due gemelli: “Ci si vede presto bimbi”

Amici, l’ex volto del talent diventerà presto papà di due gemelli, l’annuncio sui social commuove tutti: “Ci si vede presto bimbi”

La sua è stata una delle voci emergenti all’interno del talent. Amici di Maria De Filippi è infatti stato per lui il trampolino di lancio che ha permesso all’oggi famoso cantante di essere una delle voci più amate all’interno del contesto musicale italiano.

La partecipazione al talent lo ha visto come allievo nell’edizione andata in onda nel 2009. Sono trascorsi insomma un po’ di anni da quel momento ma ad oggi è sicuramente un volto noto e non solo per essere uscito dalla scuola di Amici ma per essere un cantante amatissimo e talentuoso. Oggi, appena poche ore fa, ha fatto sui social un annuncio che ha emozionato e scaldato il cuore di tutti: diventerà papà di due gemelli. Con tanto di annessa foto col pancione della sua compagna ed una dolcissima dedica ha dato al mondo la splendida notizia! Chi è il noto volto di Amici che presto diventerà papà? Stiamo parlando esattamente di lui!

L’annuncio sui social diventa subito virale: l’ex volto di Amici presto papà di due gemelli

La sua esperienza ad Amici è stata breve ma intensa. Il cantante scelse di uscire e di lasciare il posto alla sua allora fidanzata, Elena D’Amario. Da questa breve informazione è possibile capire che l’ex volto di Amici del quale stiamo parlando è proprio quello di Enrico Nigiotti. Il suo talento al microfono e alla chitarra non è certo passato inosservato. Pertanto anche dopo aver varcato la soglia che lo ha portato fuori dal Talent per lui si può dire che si siano aperte diverse porte che lo hanno portato direttamente al successo. E di fatti, ad oggi Enrico Nigiotti è amatissimo e seguitissimo anche sui social.

Ed è proprio dal suo canale Instagram che quest’oggi è giunta la magnifica notizia. Il cantante diventerà papà non di uno ma di ben due gemelli. Una notizia davvero splendida che vede la vita del cantante contornarsi di meraviglie e di amore. Insieme alla sua fidanzata, Giulia Diana, i due coronano un sogno d’amore. L’arrivo dei loro gemelli gli cambia la vita, esprimendo a pieno la conferma dell’amore che entrambi provano l’uno per l’altra. Con un tenerissimo scatto postato qualche ora fa sul suo profilo Instagram ufficiale, Enrico Nigiotti ha reso pubblica la magnifica notizia con tanto di dedica.

“E’ tutto un conto alla rovescia verso di voi. Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino. Vi immagino sempre, non so cosa aspettarmi. Non so come sarà e non so come sarò.. So solo che la parole PER SEMPRE avrà finalmente un vero significato. “Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno“”, ha scritto il cantante concludendo con un saluto per i suoi piccoli: “Maso e Duccio, ci si vede preso bimbi”.