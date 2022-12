Sono passati quasi 30 anni: il maestro Vessicchio sembra un altro, ecco com’è cambiato

Peppe Vessicchio è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo. Guarda questo video di tanti anni fa, sembra un’altra persona

Peppe Vessicchio è un direttore d’orchestra molto amato dal pubblico italiano. Le sue partecipazioni ad alcuni show televisivi targati Mediaset gli hanno consentito di farsi apprezzare anche per le qualità umane, oltre che per quelle musicali. Il maestro è nato a Napoli il 17 marzo del 1956 ed è proprio nel capoluogo partenopeo che muove i primi passi. Non tutti sanno che, non ancora ventenne, ha collaborato con il famoso trio dei Trettré, molto noto a livello nazionale a partire dagli anni ’80.

Il maestro Vessicchio, insieme ai suoi concittadini Edoardo Romano e Mirko Setaro, operava nell’ambito dell’avanspettacolo, suonando la chitarra ed il pianoforte. Dal 1990 è una presenza fissa al Festival di Sanremo come direttore di orchestra. La vera notorietà è arrivata quando ha iniziato a partecipare ad Amici, programma di successo condotto da Maria De Filippi.

La sua collaborazione con questa fortunata trasmissione è iniziata nel 2001 ed è proseguita fino al 2020. Guardando un vecchio video di Peppe Vessicchio, abbiamo fatto fatica a riconoscerlo. Era completamente diverso quando era più giovane, scommettiamo che resterai anche tu senza parole?

Peppe Vessicchio quasi irriconoscibile in un video del 1995

Questo video risale al 1995, quando il maestro Vessicchio partecipò ad uno dei suoi tanti Festival di Sanremo. All’epoca aveva meno di quarant’anni, la barba ed i capelli neri, ed era quasi irriconoscibile. Nel video si vede Pippo Baudo, anche lui molto diverso rispetto ad oggi, mentre presenta Lorella Cuccarini, quell’anno in gara con la canzone Un altro amore no, arrivata decima alla fine della kermesse sanremese.

L’edizione del 1995 fu vinta da Giorgia, che trionfò con il celebre brano Come saprei. Tornando al nostro video, possiamo ammirare il maestro mentre dirige l’orchestra. L’audio è abbastanza buono e non è un fatto scontato, considerando che parliamo di un’esibizione che risale a quasi trent’anni fa. Nel video possiamo apprezzare l’ex donna più amata dagli italiani mentre canta le prime strofe della sua canzone. Quella fu la prima partecipazione di Lorella Cuccarini ad un Festival di Sanremo come concorrente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peppe Vessicchio (@peppevessicchioufficiale)

Il video che hai appena visto è stato postato da una pagina non ufficiale del maestro Vessicchio e, come è specificato nella didascalia, è stato preso da internet o da altre pagine Instagram. Questo account è molto attivo e pubblica spesso le foto riguardanti l’ex giudice di Amici, impegnato in tantissimi eventi, nonostante abbia smesso di partecipare alla celebre trasmissione presentata da Maria De Filippi da ormai due anni. Nonostante il suo addio al programma, la sua celebrità è rimasta sempre la stessa e molte persone guardano il Festival di Sanremo soltanto per aspettare il suo arrivo sul palco dell’Ariston.