“Ha paura che…”: Maria De Filippi racconta un retroscena che riguarda Maurizio Costanzo

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono due Istituzioni per la televisione, ma c’è un retroscena che fa paura alla conduttrice, lo rivela.

Come si fa a pensare all’intrattenimento televisivo senza tenere conto di questi due pilastri? Maurizio Costanzo è un giornalista e conduttore di grande livello, ed è fonte di ispirazione per molti che vogliono intraprendere questo percorso. Maria De Filippi è la sua metà, e possiamo definirla una stacanovista che dedica anima e corpo al suo lavoro. Di recente, è la Queen di Mediaset che si è lasciata andare a dei racconti inerenti la vita privata, soprattutto nelle paure che vivono nel quotidiano. Ecco il retroscena che nessun fan avrebbe mai sospettato.

Maria De Filippi è una donna che fa sempre qualcosa per una ragione, non lascia nulla al caso. Non è solo una conduttrice, ma è anche ideatrice della maggior parte dei programmi che sono amati dal pubblico a casa. Quindi, possiamo confermare che non si ferma proprio mai. Nonostante ciò condivide dei momenti con il marito, Maurizio Costanzo. Uniti da un’intelligenza sopraffina e da una complicità che dura ormai da oltre vent’anni, sono protagonisti di un episodio di vita privato che mette seria paura alla Queen di Mediaset.

Maria De Filippi confessa la paura inedita ai fan

La notizia arriva dal giornale Vanity Fair, il quale ottiene un’intervista interessante con Maria De Filippi. Le viene chiesto praticamente di tutto, persino delle litigate in diretta, e se si è mai levata qualche sassolino dalla scarpa. Uno dei casi più recenti risale al suo format più famoso, Amici 19 quando rimproverò Valentin, ballerino di latini ed allievo della scuola, davanti tutta Italia. La stessa conduttrice ribadisce che lo farebbe ancora, perché sa quanti giovani hanno il sogno di far parte della scuola, e non riescono ad entrare.

Afferma anche che non si sono sentiti direttamente in seguito all’episodio, ma c’è stato un confronto con gli autori e Valentin che avrebbe voluto ricevere il premio per chi perde la sfida. Ovviamente, non lo ha avuto, perché si era autoeliminato in seguito alla sua richiesta di lasciare il palco. Così, tra lavoro, imprevisti e situazioni da gestire, Maria De Filippi trova del tempo per stare con Maurizio Costanzo, ma è proprio lì che arriva la sua paura.

Anche la conduttrice più impegnata ed amata d’Italia si rilassa. Spesso dice di giocare alla Wii, ma anche di guardare Netflix come qualsiasi altra persona. La Redazione di Vanity Fair le chiede se lo guarda con Maurizio, ed è qui che spiega qual è la sua paura.

“No guardi, lui le serie televisive non le vede perché le odia”, spiega la conduttrice che poi continua: “La prima serie che gli feci scoprire fu H24: guardammo il primo episodio e, quando gli proposi di andare avanti, mi guardò e mi disse che ero pazza. Ha paura che una serie gli crei dipendenza, ed è per questo che non vuole vederle”.