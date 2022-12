Brutta notizia per Milly Carlucci: l’annuncio è un fulmine a ciel sereno; cosa è successo alla celebre conduttrice.

Una spiacevole notizia, quella annunciata da Milly Carlucci attraverso i social. Una notizia che non farà affatto piacere ai telespettatori di Ballando con le stelle.

Di imprevisti, nel corso della trasmissione del sabato sera di Rai Uno, ce ne sono stati diversi, ma questo nessuno se lo aspettava. A raccontare tutto è stata proprio la padrona di casa, in un video pubblicato dalla pagina ufficiale del programma dedicato al ballo. Ecco cosa è successo e come si affronterà la prossima puntata.

Ballando con le stelle, brutta notizia: arriva l’annuncio di Milly Carlucci

Pronti per la prima finalissima di Ballando con le stelle? L’appuntamento è per domani sera, 17 dicembre, su Rai Uno. Una puntata ricchissima, in cui, tra le altre cose, assisteremo al famoso rispescaggio: una delle coppie eliminate potrà tornare ufficialmente in gioco e gareggiare per il primo posto, come tutti gli altri. Proprio a poche ore dalla puntata, però, è accaduto qualcosa di veramente spiacevole.

“Questo programma è veramente un grande romanzo a capitoli e i capitoli però non li controlliamo noi, succedono delle cose”. Questa la premessa di Milly Carlucci, che si trova costretta ad annunciare un nuovo imprevisto: “Ieri, durante l’allenamento, il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio. Questa è una possibilità che è sempre in agguato per tutti e chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono un po’ più vulnerabile” La conduttrice spiega che, nonostante tutto, l’attore non ha intenzione di mollare: “Lui è il nostro eroe che non si abbatte mai, veramente Rocky Balboa. Ieri sera mi scriveva a tarda notte “io ce la metterà tutta e ce la farò””.

Cosa accadrà domani sera? Milly Carlucci spiega che, dopo il ripescaggio, ci sarà la prima parte della finale per i concorrenti già qualificati, compreso Gabriel Garko, che dovranno accumulare punti per l’ultima puntata. “Gabriel sarà in pista nelle modalità in cui riuscirà a farlo“, spiega la Carlucci, che aggiunge che lunedì l’attore sarà sottoposto ad un ulteriore consulto, che chiarirà bene le sue condizioni e l’entità del suo infortuni, in vista della puntata finale del 23 dicembre.

“Sabato ci saremo e ci sarà anche Gabriel, con tutto il nostro supporto e tutto l’amore che gli possiamo dare”, conclude Milly, dando appuntamento al suo pubblico a domani sera. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà, chi sarò la coppia eliminate che potrà rientrare in gara e chi accumulerà maggiore punteggio in vista della finalissima. Chi tra le coppie in pista merita di salire sul gradino più alto del podio?