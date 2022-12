Sinisa Mihajlovic, i sorrisi che gli hanno regalato le sue figlie: i momenti di vera gioia

Sinisa Mihajlovic ha vissuto dei momenti di veri gioia in compagnia delle sue due figlie, ma chi sono? Cosa sappiamo sulle due giovani donne.

Una notizia davvero drammatica e che, senza alcun dubbio, ha lasciato tutti senza parole: Sinisa Mihajlovic è morto! A distanza di tre anni dall’annuncio dell’inizio della sua malattia, l’amato allenatore ha perso la sua battaglia contro la leucemia.

Era esattamente l’estate del 2019 quando Sinisa Mihajlovic, nel corso di una conferenza stampa, ha annunciato l’inizio della sua battaglia contro la leucemia. Oggi, a distanza di più di tre anni da quelle sue parole, arriva un annuncio che nessuno mai avrebbe voluto ricevere: l’allenatore ha perso la sua battaglia. Perché sì, è proprio di una vera e propria battaglia quella di cui parliamo!

Sin da subito, il buon Mihajlovic ha dimostrato di essere un guerriero e di avere tutte le intenzioni di vincere questa sua battaglia. D’altra parte, Sinisa non era affatto da solo in questa lotta. Al suo fianco, infatti, ci sono sempre state le donne della sua vita: Arianna, con la quale ha condiviso ben 25 anni di matrimonio, e le sue due figlie. È proprio con loro che l’ex allenatore del Bologna ha vissuto gli anni più difficili della sua vita e a cui oggi rivolgiamo il nostro cordoglio.

Chi sono Viktorjia e Virginia, le due figlie di Sinisa Mihajlovic

Siamo certi che il nome di Viktorija e Virginia Mihajlovic non vi risulteranno affatto nuovi. Nonostante ad oggi le due giovanissime ragazze siano completamente lontane dal mondo della tv, ma molto attive sui social, sono ricordate da tutti per avere partecipato a L’Isola dei famosi nel 2019. In quell’occasione, infatti, la coppia di sorelle aveva dimostrato ampiamente i suoi valori. E quanto fosse indispensabile ed importante la proprio famiglia. Come dimenticare, infatti, quando – una volta eliminate dal gioco e ritornare in Italia – l’allenatore le accolse in studio in un lungo e caloroso abbraccio.

È proprio con la sua famiglia e, soprattutto, con le sue due figlie che Sinisa ha vissuto momenti difficili, soprattutto in questi ultimi anni, ma soprattutto di gioia. E ce lo confermano i numerosi scatti che sia Virginia che Viktorija erano solite condividere sui loro canali social.

Una grande famiglia, quella di Sinisa Mihajlovic, che sicuramente la avrà dato tutta la carica e la forza per superare questa battaglia.

Chi è Arianna, l’amore più grande della sua vita

Una famiglia davvero numerosa, quella a cui Sinisa Mihajlovic era a capo e che era riuscito a costruire insieme alla sua Arianna. Sapete chi è lei? In tantissimi si ricorderanno di lei, ne siamo certi. Stiamo parlando, infatti, di Arianna Rapaccioni, ex soubrette ed amato volto tv. I due, come in molti sapranno, si sono sposati nel lontano 1996 per poi ripetere le promesse di matrimonio in Sardegna 25 anni dopo.

Sinisa ed Arianna hanno, quindi, trascorso insieme i momenti più belli della loro vita! Non solo, infatti, sono diventati genitori di ben cinque figli, ma hanno provato l’ebbrezza di diventare genitori. Nel 2020, infatti, la giovane Virginia è diventata mamma della piccola Violante.

Ad Arianna, Virginia, Viktorija e a tutta la famiglia Mihajlovic, vanno le nostre più sincere condoglianze!