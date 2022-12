Ballando con le stelle, altra stangata per Milly: è successo a poche ore dalla puntata

Nuovo imprevisto a Ballando con le stelle: la notizia è stata data da Milly Carlucci e riguarda la puntata di stasera 17 dicembre.

Ci siamo: è solo questione di ore e potremo finalmente gustarci la tanto attesa puntata finale di Ballando con le stelle prevista questa sera, sabato 17 dicembre. Il cerchio dei concorrenti ancora in gara si è ristretto e non resta che scoprire chi riuscirà ad avere la meglio e ad accedere alla finalissima di sabato 23.

Non va dimenticato infatti, che proprio stasera ci sarà una manche dedicata al ripescaggio di una tra le coppie finora eliminate la quale potrà partecipare alla gara della prossima puntata. Insomma, siamo davvero alle battute finali di un’edizione ricca di colpi di scena e personaggi di grande carisma.

Oltre alle strepitose coreografie create dai maestri, nel corso di queste dieci puntate hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico anche le coinvolgenti storie dei concorrenti. Hanno poi tenuto banco i tanti imprevisti accaduti e le accese liti tra i giudici. Soprattutto i primi hanno caratterizzato in modo particolare il percorso di Gabriel Garko e Luisella Costamagna.

Il bellissimo attore torinese si è infortunato al braccio dopo poche puntate in maniera piuttosto pesante, tanto da subire un intervento. Ciononostante ha voluto fortemente proseguire nella competizione ed è sceso in pista ogni sabato con la sua insegnante Giada Lini.

Proprio in questi giorni, tramite il profilo ufficiale del programma, la Carlucci ha comunicato al pubblico che Garko si è fatto male di nuovo durate le prove. Stavolta si tratta del polpaccio, come rivelato dalla conduttrice ieri a La vita in diretta, stasera parteciperà ugualmente alla gara. I colpi di scena però non sono terminati: sempre nel corso della trasmissione pomeridiana di Alberto Matano, Milly ha annunciato un’altra brutta notizia.

Ballando con le stelle, questa non ci voleva: c’entra la puntata di stasera

Come ogni sabato, oltre alle consuete manche disputate dai concorrenti, vedremo cimentarsi nel ballo anche un ospite. Per l’importante appuntamento di stasera era attesa come ballerina per una botte un’attrice molto amata. Parliamo di Francesca Chillemi, reduce dal successo della fiction Viola come il mare dove ha recitato al fianco di Can Yaman.

In collegamento con La vita in diretta, Milly ieri ha fatto sapere che l’ex Miss Italia ha preso il Covid e quindi non potrà essere presente. Un’altra ‘gatta da pelare’ per la bionda presentatrice che, però, anche stavolta è riuscita a non deludere i telespettatori. Ha infatti convocato Valeria Fabrizi, ex concorrente di Ballando che l’anno scorso conquistò tutti con la sua eleganza. La Fabrizi è anche uno dei volti più amati della storica fiction Che Dio ci aiuti, nella quale condivide il set proprio con la collega siciliana.

Auguriamo a Francesca Chillemi una pronta guarigione e vi ricordiamo di non perdervi la finale di Ballando con le stelle questa sera su Rai Uno alle 20:35!