In questa foto era solo un ragazzino: oggi è un cantante molto amato e famoso

Riesci a riconoscere il cantante in questa foto? Era solo un ragazzino, oggi è un personaggio famoso e conosciuto da tutti. Di chi si tratta?

Guarda con attenzione questa foto, non riconosci un volto familiare? Probabilmente sarà molto complicato indovinare chi è il personaggio misterioso ma sappi che questo ragazzino oggi è diventato molto famoso. È impossibile che tu non sappia di chi si tratta, ne hai sentito parlare senza alcun dubbio. Al di là dei gusti personali, questo giovane adolescente ha fatto tanta strada e non c’è dubbio sul fatto che lo riconoscerai dopo aver visto com’è diventato oggi.

Ancora non hai capito di chi si tratta? Forse è meglio iniziare a darti qualche piccolo aiuto. Questa foto è stata scattata quando il personaggio misterioso era ancora un ragazzino, probabilmente aveva quattordici anni. La cosa più importante da sapere è che non sono passati tantissimi anni da quando è stato fatto questo scatto. Non è recente ma parliamo di un personaggio ancora molto giovane.

Hai capito di chi si tratta? Proviamo con un secondo indizio: il personaggio presente in questa foto è un cantante e ha avuto molto successo negli ultimi anni, precisamente nell’ultimo quinquennio, dopo aver partecipato e trionfato al programma Amici di Maria de Filippi. Sia prima che dopo la partecipazione allo storico programma, in onda sulle reti Mediaset, il nostro amico ha cantato anche al Festival di Sanremo, riscuotendo un gran successo. Adesso hai capito sicuramente, per avere la certezza devi semplicemente scorrere il testo verso il basso.

Chi è il cantante in foto? Ecco svelato il mistero

Abbiamo detto che è un cantante, abbiamo precisato che è ancora piuttosto giovane e che ha cantato ad Amici e al Festival di Sanremo. Ormai è chiaro, stiamo parlando di Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, nato a Carrara il 20 dicembre del 1995. Ha esordito nel 2016, partecipando al Festival di Sanremo con il brano Cosa resterà, concorrendo nella categoria “Nuove Proposte”. Come tutti sanno, il grande successo è arrivato grazie a Maria De Filippi.

La moglie di Maurizio Costanzo gli ha permesso di diventare famoso facendolo partecipare al suo talent show nel 2018. Irama ha vinto quella edizione di Amici e poi ha cantato nuovamente a Sanremo, stavolta nella categoria dei “Big”, presentando il brano La ragazza con il cuore di latta. A questo artista deve piacere molto la kermesse sanremese, poiché ha nuovamente partecipato al festival nel 2021 con La genesi del tuo colore, e nel 2022, con Ovunque sarai.

La foto è stata pubblicata da una pagina fan di Irama su Instagram con la seguente didascalia: “There are no differences.. PS: è così bello scavare i ricordi e condividerli con voi”. Con un po’ di attenzione, è possibile notare una grossa somiglianza tra l’Irama di oggi e quello di qualche anno fa, anche perché questo scatto ha poco più di dieci anni, quindi non è passato tanto tempo.