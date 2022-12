“Ma come no? Non dir ca**te”. Gerry Scotti parla dei suoi guadagni: Fedez sbotta

Nel corso di un podcast, Gerry Scotti e Fedez hanno avuto un confronto. L’argomento era il denaro, la reazione di Fedez è stata incredibile

Nel corso del podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e Luis Sal, è intervenuto Gerry Scotti. Il noto volto della televisione italiana ha chiacchierato con i suoi interlocutori per circa un’ora, durante la quale ha parlato di diversi temi. Uno di questi è stato il denaro. L’ex conduttore di Chi vuol essere milionario ha parlato del suo passato umile e di quanto sia stato importante per lui il denaro.

Inoltre, Scotti ha anche ricordato la sua infanzia nella periferia milanese, vissuta in condizioni economiche tutt’altro che idilliache. Il conduttore televisivo è nipote di un panettiere e un contadino, mentre suo padre era operaio e lavorava al Corriere della Sera. Gerry ha raccontato i pomeriggi passati a indovinare il colore dell’auto che avrebbe attraversato la strada dove abitava.

Si trattava di un luogo di periferia e c’era l’austerity. A causa dell’assenza di carburante, il governo impose il blocco della circolazione delle auto, ecco perché se ne vedevano così poche. All’epoca non sognava di diventare ricco ma poi ha dovuto rispondere alla più classica delle domande: “Ma tu sognavi di essere milionario?”. La sua risposta ha fatto sbottare Fedez, ecco cosa ha detto il rapper milanese.

Fedez risponde così a Gerry Scotti, il video

“Ma come no, dai Gerry, non dire c****te”. Sono state proprio queste le parole che Fedez ha utilizzato nei confronti di Gerry Scotti durante il podcast Muschio Selvaggio. Il rapper milanese ha sbottato nei confronti del conduttore milanese, il quale paragonava la sua ricchezza a quella di un giocatore di Serie B di calcio. Poi si è corretto: “Diciamo di Serie A, è meglio”.

Durante questo passaggio, il presentatore televisivo ha spiegato di aver perso sua madre e suo padre nel giro di una giornata, quando era già un volto noto: “Mi sono reso conto, nonostante fossi già Gerry Scotti, che per loro non ho potuto fare niente”, riferendosi ad eventuali aiuti economici che avrebbe potuto dare alla sua famiglia. Tra una risata e l’altra, Scotti ha anche tirato in ballo Shaquille O’Neal, ex campione Nba.

Shaq, come lo hanno sempre chiamato i tifosi, ha detto di non aver nessuna intenzione di aiutare i figli dal punto di vista economico: “Questa è una mentalità tipica dell’America”, ha commentato uno dei presenti in studio. Fedez ha aggiunto: “Hai visto, Gerry in questo è molto italiano perché è reticente nel dire di non essere un milionario”. Evidentemente il rapper milanese ha voluto ironizzare sul tentativo di Gerry Scotti di sminuire, senza successo, il suo conto in banca.