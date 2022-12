Andrea sta per entrare al GF Vip: nella casa c’è una sua ex fiamma; cosa sappiamo sul nuovo concorrente del reality show di Canale 5.

Una puntata scoppiettante, quella del GF Vip in onda lo scorso sabato sera e, per i fan del programma, c’è una bellissima notizia. Il reality show andrà in onda anche questa sera, dopo soli due giorni, con tanti colpi di scena e sorprese. E qualche new entry…

Nella puntata in onda sabato sera, sono entrati due nuovi concorrenti, ma non saranno gli unici. Già questa sera dovrebbero entrare in casa ben due nuovi vipponi, tra cui anche l’affascinante Andrea Maestrelli. Calciatore, attualmente svincolato, il giovane romano è pronto a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà, dove incontrerà una sua ex fiamma…Cosa accadrà quando si incontreranno? Scopriamo qualcosa in più sulla new enry

GF Vip, Andrea è uno dei nuovi concorrenti: ha avuto un flirt con una vippona

Salvo imprevisti dell’ultima ora, Andrea Maestrelli dovrebbe essere un nuovo concorrente ufficiale del GF Vip 7. Dopo l’ingresso di Milena Miconi, Davide Donadei e Nicole Murgia ( e l’eliminazione lampo di Riccardo Fogli), due nuovi vipponi sarebbero pronti ad unirsi al resto del gruppo. E, tra questi, ci sarebbe anche Andrea Maestrelli. Il giovane calciatore, 24 anni, sarebbe proprio una delle carte che Alfonso Signorini si giocherà nel corso della puntata di questa sera: le vippone in casa resteranno colpite dal suo fascino? Una in particolare non resterà indifferente al suo ingresso…

Si tratta di Nicole Murgia, l’attrice ( e sorella del calciatore Alessandro Murgia) che proprio sabato sera è entrata nella casa del GF Vip, come nuova concorrente ufficiale del reality show. Secondo quanto è emerso sul web, infatti, tra i due ci sarebbe stato un flirt nel corso di questa estate. Cosa accadrà quando si ritroveranno uno di fronte all’altra? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo! Non è chiaro come i due si siano lasciati e se siano rimasti in buoni rapporti, ma siamo certi che all’interno della casa del GF Vip avranno modo di parlarne. Oltre ad Andrea, in casa entrerà anche Dana Saber, modella italo-marocchina che non passa inosservata per il suo fascino. Farà breccia nel cuore di qualche vippone? Non ci resta che attendere il loro ingresso in casa per conoscerli meglio e scoprire come saranno accolti in casa.

La famiglia di Andrea

Il calcio, per Andrea Maestrelli, è più che una passione, poiché è parte della sua famiglia. Il nonno paterno era Tommaso Maestrelli, ex allenatore della Lazio, con cui vinse uno scudetto. E la squadra biancoceleste è stata allenata anche dal nonno materno, Giuseppe Materazzi, papà di Marco Materazzi. Proprio così, il campione del mondo con la nazionale Italiana del 2006 è lo zio di Andrea.