GF VIP, tutte pazze per il mini dress nero di Giulia Salemi: quanto costa?

GF VIP, tutte pazze per il mini dress nero indossato da Giulia Salemi per la puntata di ieri: quanto costa?

Ieri, lunedì 19 dicembre 2022, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. L’ultima prima del Natale: il prossimo appuntamento col reality show è fissato per lunedì 26 dicembre. E anche ieri, più bella che mai, in studio c’era lei, Giulia Salemi, direttamente dalla sua postazione social.

La conduttrice ed influencer è la new entry di questa edizione: a lei il compito di leggere i tweet che arrivano live nel corso della puntata, riportando l’opinione del pubblico da casa. Pubblico che apprezza tantissimo il ruolo della ‘bastardina col tablet’, che mette pepe e dinamismo alle puntate. E, anche per l’appuntamento di ieri, Giulia ha scelto un look per niente banale, apprezzato come sempre anche da Alfonso Signorini ad apertura di puntata. Un abitino nero che le calzava alle perfezione e che ha fatto impazzire tutte: sapete quanto costa? La cifra è piuttosto alta…

Giulia Salemi col mini dress nero per il GF Vip: il prezzo vi stupirà

Giulia Salemi è il tocco in più di questa edizione del GF Vip e, dalla prossima puntata, avrà al suo fianco anche il fidanzato. Sì, perché Sonia Bruganelli lascerà il suo ruolo di opinionista per qualche settimana, durante la quale si recherà a New York per una vacanza in famiglia. Al suo posto, al fianco di Orietta Berti, arriveranno Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, attualmente conduttori del GF Vip Party. Ne vedremo delle belle e, a proposito di bellezza, anche ieri sera la Salemi ha brillato. Per l’appuntamento col GF Vip, la famosa influencer ha scelto un abitino nero, super particolare, che ha colpito tutti.

Un mini dress nero caratterizzato da scollo elastico, ricoperto da taffetà, che crea un enorme effetto palloncino. Un capo assolutamente originale, che mette in risalto il fisico scultoreo della meravigliosa influencer: ma cosa sappiamo dell’abito? Si tratta di un modello firmato David Koma e, come riporta la pagina Instagram ‘influencercloths2’, il prezzo sarebbe di 1077,99 euro. Una cifra decisamente notevole, ma il risultato è ‘wow’: Giulia è assolutamente incantevole. La conduttrice ha completato il look con una coda alta, rossetto rosso e sandali aperti. Un look impeccabile, da 10 e lode.

E voi, avete seguito la puntata di ieri del reality show di Canale 5? Altri due vipponi si sono uniti al resto dei concorrenti: la modella italo-marocchina Dana Saber e il calciatore Andrea Maestrelli. Le new entry sono pronte a creare scompiglio e rompere gli equilibri nella casa: ne vedremo delle belle! Appuntamento a lunedì 26 dicembre 2022, con una nuova puntata ricca di soprese e colpi di scena.