Ilary Blasi e Bastian: cosa ha svelato l’ex di lui

L’ex di Bastian si fa avanti svelando dettagli che potrebbero riguardare Ilary Blasi. Nuovi retroscena chiarirebbero la situazione tra loro.

Non si parla d’altro, Ilary Blasi e Bastian Muller Pettenpohl sono la nuova coppia che incuriosisce l’intero mondo dello Showbiz, fan della conduttrice compresi. Questo perché gli interrogativi sul loro conto sono tanti, i quali potrebbero essere stati svelati proprio da una confessione inedita da parte dell’ex fidanzata di lui. La 24enne Claudia Aquino sgancia una dichiarazione a Novella 2000 che potrebbe rivoluzionare tutto quello che è noto sulla loro relazione. Intanto, anche le origini del bel fidanzato della Blasi sono più chiare.

Bastian Muller Pettenpohl è l’attuale fidanzato di Ilary Blasi dopo la separazione di portata storica avvenuta con il calciatore top player della Roma, Francesco Totti. Tra rotture e ricostruzioni, sembra proprio che i due ex coniugi abbiano intrapreso strade differenti, e che rispettivamente nei loro cuori c’è spazio per qualcun altro.

Il fidanzato della Blasi ha 36 anni e lavora nella società di famiglia, la Pettenpohl fondata nel lontano 1847. L’azienda si occupa di perforazione di pozzi profondi, e Bastian ha un socio che collabora con lui. Nello specifico si occupa di gestire l’impresa di pubblicità digitale. Sia quest’ultima che la sede di quella principale, si trovano a Wachtersbach, a 50 Km da Francoforte. A parlare con la Redazione di Novella 2000 è l’ex fidanzata Claudia Aquino che con le sue affermazioni potrebbe chiarire il quadro entro il quale i due fidanzati si sono conosciuti.

Ilary Blasi e Bastian, fuori dettagli inediti: parla l’ex

Parlando al giornale, svela dei dettagli che contraddistinguono la vita di Bastian. Dalle sue parole si evince che sia un ragazzo molto profondo con il quale si possono affrontare dei discorsi seri e di un certo spessore. Da quanto ha conosciuto di lui però non riconosce il suo stare con una donna più grande, perché e lei sembrava che gli piacessero quelle di età inferiore alla sua. Ilary Blasi ha 41 anni, ma nonostante la piccola differenza d’età, i due sembrano essere davvero complici.

Nella confessione di Claudia trapelano altre informazioni. La giovane vive a Francoforte ed è figlia di mamma polacca e papà italiano, ed ha frequentato Bastian prima che stesse con la conduttrice più seguita di Mediaset. Sono usciti insieme ed hanno passato anche del tempo in compagnia con degli amici, e poi sono andati a casa di lui per restare in intimità. E’ stato dopo quel giorno che è successo tutto. Le sue parole svelerebbero come sono andate le cose con Ilary.

<<È successo tutto all’improvviso. Siamo usciti insieme, di venerdì sera, insieme ad altri amici. Poi siamo andati a casa sua, è successo quello che succede quando due persone stanno bene insieme e si vogliono bene. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano>>.

Già da questa prima ricostruzione le dinamiche sembrerebbero più chiare. Quello che è certo è che dai diretti interessati non sono arrivate conferme o smentite, e la confessione continua.

<<Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse. Quelle foto di “Chi” sono state una doccia gelata>>.