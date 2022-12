Russell Crowe lo ha fatto prima di diventare famoso: questo nessuno lo sapeva

Russell Crowe lo ha fatto prima di diventare famoso: nessuno conosceva questo del suo passato.

E’ tra gli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico, Russell Crowe è una vera e propria star. Il ruolo che gli ha dato la grande popolarità è quello di Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore di Ridley Scott. Grazie a questo personaggio ebbe il premio come miglior attore protagonista nel 2001.

Questo è il ruolo che l’ha consacrato ma nel corso della sua carriera ha portato in scena moltissimi personaggi, anche molto diversi tra loro. Come le maggiori star anche lui è stato iscritto fra le celebrità della Hollywood Walk of Fame. Di recente l’attore è stato In Italia dove ha ottenuto il premio come ambasciatore della Capitale del mondo. Nei giorni trascorsi nel bel paese è stato più volte ripreso dai fan che hanno condiviso scatti e immagini sui social.

L’attore nel frangente temporale in cui è stato in Italia si è raccontato in alcune interviste. A Il corriere della sera ha rivelato un fatto passato della sua vita, legato a quando ancora non era famoso quanto oggi.

Russell Crowe ha raccontato che cosa ha fatto prima di diventare famoso: nessuno conosceva questo retroscena

Russell Crowe ha passato qualche giorno in Italia nelle scorse settimane. E’ arrivato insieme alla sua famiglia e non sono mancati gli scatti come dimostrazione. L’attore in una recente intervista rilasciata a Il corriere della sera ha raccontato molto della sua vita e della sua carriera, ripercorrendo le tappe passate.

In questa intervista ha anche raccontato che cosa ha fatto prima di diventare famoso. Russel ha detto prima ancora di essere nato in Nuova Zelanda e di vivere in Australia, in una fattoria: “Sono cresciuto in mezzo agli immigrati. Dico le parolacce, anche in italiano, ormai”. Ha spiegato che una volta sua mamma era andata a lavoro, al catering per la troupe che stava girando una serie tv e lui era andato a trovarla. Aveva sei anni, era il 1970.

Dato che mancava un bambino, per una piccola parte da comparsa, sua mamma disse che se ci fosse stato bisogno ci sarebbe stato lui. L’attore ha spiegato di non essere mai andato a scuola di recitazione ed è in questo istante che racconta cosa ha fatto prima del successo: “Da adolescente ho cominciato a suonare con una band. Poi un po’ di teatro, i classici, Shakespeare, ma soprattutto facevo musical, nelle more per mantenermi facevo il dj, il barman. Anche il cameriere, spesso nella stessa serata, dopo uno show”. Ebbene, Russel Crowe ha rivelato che prima di diventare famoso ha fatto diverse cose e svolto svariati lavoro, come il dj, il barman e il cameriere. Voi eravate a conoscenza di questo retroscena sulla sua vita?