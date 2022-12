Sarà presto papà: l’attore e la compagna l’hanno annunciato proprio così

Il talentuoso attore diventerà presto papà: lui e la fidanzata lo hanno rivelato in modo alquanto insolito, avete visto cosa hanno fatto?

Ha mantenuto il silenzio per settimane, poi ha inaspettatamente fatto sapere al pubblico di aspettare un bebè dalla compagna. La coppia non aveva fatto alcun annuncio, né tramite social né sui giornali, ma ora la notizia è diventata ufficiale grazie ad un importante evento a cui hanno partecipato entrambi. Lei è apparsa per la prima volta con un pancino piuttosto vistoso, segno che la gravidanza dura già da un po’.

Entrambi giovani e belli, da quando furono beccati per la prima volta insieme dal settimanale Chi nel 2019 hanno sempre cercato di vivere il loro amore quanto più possibile lontano dai riflettori e per la prima volta sono apparsi insieme alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021.

Ora la coppia si appresta ad accogliere il primogenito, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla lieta novità. Non si sa ancora se il bebè in arrivo sia un maschietto o una femminuccia, ma di sicuro i fan sono stati felicissimi quando hanno appreso la notizia. Del resto, lui è ritenuto uno degli attori più belli, affascinanti e talentuosi di tutto il cinema italiano e lei è una splendida modella con un certo seguito social. Pronti a scoprire chi sono i futuri genitori?

Diventerà presto papà: l’attore ha colto tutti di sorpresa, grande gioia tra i fan!

Sono l’attore Alessandro Borghi e la sua compagna Irene Forti ad aver lasciato tutti a bocca aperta mostrando direttamente al mondo intero il pancione di lei. Per farlo hanno scelto un momento davvero speciale ossia il red carpet del Cinema Moderno di Roma, dove Borghi ha presenziato alla prima del suo nuovo film, Le otto montagne, che uscirà nelle sale giovedì 22 dicembre.

L’ex stuntman romano è diventato negli ultimi dieci anni uno degli attori italiani più apprezzati. Tanta stima da parte di pubblico e critica è dovuta certamente al grande lavoro svolto per interpretare magistralmente ruoli importanti e difficili come quello di Stefano Cucchi nel film del 2018 Sulla mia pelle per il quale vinse il David di Donatello. Prima di Irene, Alessandro è stato fidanzato con l’ex ballerina Roberta Pitrone.

Sull’attuale compagna disse al Corriere della Sera: “E’ la persona più acculturata che io conosca, che divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari“.

Alessandro Borghi e Irene Forti hanno senz’altro dato ai fan la più bella delle notizie: non resta che attendere per scoprire se la coppia svelerà qualche dettaglio in più sull’arrivo del bebè, perciò continuate a seguirci!