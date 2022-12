Sonia Bruganelli lascia il GF Vip: cosa è successo e perché questa decisione

Sonia Bruganelli non siede al suo posto preferito: quello da opinionista del GF Vip. La decisione arriva in modo ufficiale, ecco la ragione.

Non ci sono dubbi, l’opinionista con la lingua più affilata ed il pensiero che fonda rivoluzioni in studio è proprio quella di Sonia Bruganelli. Attenta osservatrice sa il fatto suo per quanto riguarda il mettere in chiaro le situazioni, specialmente quando accade che nota qualcosa “tra le righe” dei comportamenti dei vipponi. E’ una spalla fondamentale per Alfonso Signorini, altrimenti non sarebbe ritornata per il secondo anno consecutivo. Infatti, la notizia della sua assenza è un colpo di scena in piena regola, ecco cos’è successo. La motivazione è ufficiale.

L’opinionista inizia la sua carriera televisiva in età matura, anche se non è estranea al mondo della tv e della produzione. Oltre ad essere la moglie di Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati dagli italiani, è laureata in Scienze della comunicazione ed ha lavorato nel settore dello scouting fondando l’azienda SDL 2005. Quindi, è stata lei a selezionare e ad arricchire con le scelte di produzione molti programmi del marito.

Ha fondato Adele-Virgy un brand di abbigliamento per bambine, ispirato ai nomi delle figlie, e Happiness, marchio che invece si è occupato di produrre le maglie di Avanti un Altro. Non estranea al mondo della tv e con grande esperienze di vita, è la candidata perfetta per essere l’opinionista di un reality storico come il Grande Fratello Vip. Allora, perché va via? Ecco svelato il mistero.

Sonia Bruganelli non ci sarà: ecco chi prende il suo posto

L’assenza di Sonia Bruganelli è molto più lunga del previsto. Non sarà in studio per più di un appuntamento. Sono in successione ben due le puntate che verranno private del suo spirito d’analisi e del suo caratterino. E’ risaputo che sia una che non le mandi a dire, neanche al conduttore Alfonso Signorini. Infatti, è persino capitato che battibeccassero tra loro in diretta tv, ma alla fine hanno sempre risolto vista la complicità, il rispetto e la stima che hanno l’uno verso l’altra.

La rivelazione è arrivata direttamente dal Padrone di Casa del Grande Fratello Vip, la punta di diamante del programma, Alfonso Signorini. L’occasione nella quale ha annunciato che il 26 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023 Sonia Bruganelli non siederà al posto degli opinionisti al fianco della new entry, la cantante Orietta Berti, è stata durante un appuntamento con il GF Vip Party.

Il GF Vip Party è il format online che riporta in diretta tutte le impressioni, discussioni, ed anche approfondimenti di personaggi social rispetto quello che pensano della trasmissione. Quest’anno Alfonso ha dato largo spazio al mondo della comunicazione istantanea, aggiornando e ammodernando anche un programma così longevo. E’ qui che svela perché sarà assente e chi prenderà il suo posto.

Durante l’appuntamento del GF Vip party, svela in diretta i nomi di chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli:

<<Sostituiremo Sonia Bruganelli con voi. Pierpaolo e Soleil opinionisti d’eccezione del Grande Fratello Vip. Siete pronti? Ragazzi preparatevi. Non fatemi fare brutte figure, mi raccomando, perché dovete essere sul pezzo>>.

All’inizio il conduttore aveva pensato di dirlo a Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo, ma è stata la stessa a rifiutare. Afferma che lei è “la bastarda con il Tablet”, custodisce gelosamente il suo ruolo. I suoi colleghi sono entusiasti del nuovo incarico, seppur per soli due appuntamenti. Proprio perché Alfonso e Sonia hanno un rapporto molto stretto e di confidenza, ci scherza persino sul perché la sua opinionista più agguerrita sarà assente durante gli appuntamenti sopracitati. Ecco quanto ha rivelato in diretta.

<<Devo fare un annuncio importante, voi sapete che Sonia Bruganelli andrà a Dubai. Finalmente ci liberiamo di lei per ben due settimane. Se ne starà lontana, fuori dai piedi>>.

Quindi, l’opinionista verrà sostituita dai giovanissimi volti della televisione Pierpaolo e Soleil, per passare le vacanze di Natale in compagnia della sua famiglia.