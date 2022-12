La casa di Christian Vieri e di Costanza Caracciolo: c’è un dettaglio che non può passare inosservato

La casa di Christian Vieri e di Costanza Caracciolo, avete mai visto com’è? C’è un dettaglio che non può passare inosservato.

Tra le coppie famose più solide dobbiamo qui citare quella quella formata da Christian Vieri e Costanza Caracciolo. Sono genitori di due splendide bambine, Stella ed Isabel, e sono diventati marito e moglie nel 2019. Prima della nascita della secondogenita sono convolati a nozze in gran segreto.

La cerimonia si è tenuta il 18 marzo al Comune di Milano. Negli ultimi anni l’ex velina si è allontanata dalla tv, rispetto a prima adesso è molto più attiva sui social e ha anche dato avvio un importante progetto imprenditoriale. Infatti oltre all’attività di influencer ha creato uno spray per capelli utile a sciogliere i nodi. Il sito, Coistel Beauty, sta avendo molto successo e i suoi follower sono sempre pronti a mostrarle gli acquisti fatti.

Costanza è attivissima sui social ed è molto seguita. Sono tante le immagini che pubblica sul suo canale instagram e in alcune di queste è possibile scorgere alcuni spazi della sua dimora. In uno scatto abbiamo notato un ‘dettaglio’ che sicuramente anche chi la segue avrà visto: impossibile non farci caso, è molto particolare.

La casa di Christian Vieri e di Costanza Caracciolo, l’avete mai vista? C’è un dettaglio che non può passare inosservato

Costanza Caracciolo è un’amatissima showgirl, ma anche una modella ed una conduttrice. In molti la ricorderanno nel 2008 a Striscia la notizia insieme a Federica Nargi. Entrambe hanno fatto parte del tg satirico, ballando sul bancone, per 4 stagioni. Ed è proprio con il nome di ‘veline’ che partecipano insieme alla prima edizione di Pechino Express.

La showgirl è molto amata e negli ultimi anni ha concentrato l’attenzione soprattutto sui social. Oggi è seguita da oltre un milione di follower. Li aggiorna spesso con la pubblicazione di foto o anche attraverso le storie. Parecchie volte vi abbiamo mostrato, per esempio, la sua manicure o anche gli outfit. Nelle immagini che lei condivide ci sono alcune dove è anche possibile vedere alcuni spazi della sua dimora: l’avete mai vista? A quanto pare Costanza e Bobo vivono in una casa dove i colori predominanti non sono molto forti.

C’è un dettaglio che è davvero particolare e molto bello, ed è impossibile non notare: l’avete visto? Come potete osservare nella foto, alla parete è appeso una sorta di disegno di un mappamondo, ma non il solito, questo è molto diverso dagli altri che solitamente vediamo.

Inoltre in primo piano c’è un grande divano dalla tonalità blu e sono tanti gli oggetti in giro, come il peluche o i piccoli quadretti di famiglia e le mensole con tante altre foto.