Diego Abatantuono dice la sua sul Reddito di cittadinanza: “Belle idee, ma…”

Diego Abatantuono dibatte sul tema del Reddito di Cittadinanza, nuove polemiche in corso lo mettono al centro della scena.

Un artista come Diego Abatantuono non ha bisogno di troppe spiegazioni, ma senza dubbio ricordare la sua carriera è fonte d’ispirazione per chi vuole intraprendere un futuro da comunicatore. Attore, regista, comico, sceneggiatore e conduttore, un professionista che ama la recitazione e le arti teatrali a tutto tondo. L’ultima occasione in cui si valorizzano i lavori da lui svolti è la vincita di un prestigioso premio alla carriera, l’Ambrogino d’Oro. Durante l’evento si lascia andare a dei ricordi che ha ben impressi nella mente.

Intervistato dal quotidiano La Verità, si trova a Milano in compagnia di personaggi influenti, a celebrare la sua carriera, e perché no anche a lasciarsi andare a delle considerazioni di carattere politico. Non è solito farlo, ma è proprio da quanto lui interpretato e scoperto nel mondo della recitazione nel corso degli anni che ha qualcosa da raccontare al suo amato pubblico.

Il personaggio più famoso degli inizi della carriera di Diego Abatantuono è il Terrunciello. Rappresentazione dell’italiano medio proveniente dal Sud spesso protagonista di gag divertenti in chiave tragicomica. L’attore nasce a Milano da madre lombarda e padre pugliese, incarnando appieno la commistione delle due culture. La curiosità per il teatro proviene fin da piccolo, cresciuto nel locale di Milano il Derby Club, gestito dagli zii, ha assaporato fin da giovane l’arte della risata. I cabarettisti, l’atmosfera delle luci, ed il pubblico, lo hanno conquistato. Da lì poi, è solo storia! Ad oggi, commemora la sua carriera, e nel farlo condivide un’analisi sulla società di oggi, legata intrinsecamente con il mondo della risata italiana.

Diego Abatantuono parla dell’Italia e del Reddito

Vincendo l’Ambrogino d’Oro, Diego Abatantuono entra ufficialmente nel team di personaggi importanti ed influenti del territorio lombardo. Che lui sia una persona amata e stimata da tutti gli italiani, non è poi una sorpresa. Incarna il ruolo di Big della risata, oltre che di personaggio cinematografico protagonista di pellicole apprezzate negli anni. Basta ricordare la proficua collaborazione con i Fratelli Vanzina, per far riferimento ai film da lui interpretati e che hanno intrattenuto il vasto pubblico negli anni.

L’attore spiega cosa significa fare il suo lavoro. Soprattutto per far ridere bisogna conoscere chi è che deve divertirsi, quindi occorre far riferimento al pubblico del proprio Paese. Nel suo caso, la bella, romantica e a volte caotica, Italia. E’ qui che si lascia andare ad un commento politico su quello che pensa del Reddito di Cittadinanza.

<<Reddito di cittadinanza e Superbonus sono state belle idee, ma dobbiamo ricordarci che il nostro è il Paese descritto da Scola, nel film I mostri: Tognazzi insegna al figlio i trucchi per fregare il vigile, per non pagare le paste al bar, per saltare le file, insomma per fare il furbo. Non è bello, se ne pagano le conseguenze. Pure oggi dire a uno che è una brava persona è un po’ come dargli del coglione. E ho detto tutto…>>