Dopo il GF Vip ritrova l’amore: chi è il nuovo fidanzato dell’ex concorrente 

Dopo l’esperienza passata al Grande Fratello Vip oggi l’ex concorrente ha ritrovato l’amore: chi è il suo nuovo fidanzato

Il Grande Fratello Vip procede ad oltranza con la sua attuale edizione ma novità e notizie inedite non smettono di sopraggiungere anche da parte di volti che hanno preso parte al reality nelle edizioni precedenti.

In particolare, protagonista di questa sera è una delle ex concorrenti dell’edizione del Grande Fratello Vip che ha visto vincitore Tommaso Zorzi. In particolare stiamo quindi parlando della quinta edizione del reality capitanata da Alfonso Signorini. Durante la partecipazione al noto reality show l’allora concorrente aveva fatto il suo ingresso nella casa con una situazione sentimentale che sembrava essere piuttosto tranquilla. Da circa 17 anni con al fianco l’uomo con il quale ha costruito la sua famiglia. Poi però qualcosa è cambiato e quando ha messo fine alla sua esperienza da concorrente ha dovuto anche lasciarsi alle spalle il suo precedente matrimonio. Oggi però, sembra aver ritrovato l’amore. E con uno scatto sui social che ne ufficializza il tutto è pronta a far sapere di essere di nuovo innamorata! Ma chi è il fidanzato dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip?

GF Vip 5, l’ex concorrente di nuovo innamorata: chi è il suo nuovo fidanzato

Dopo l’esperienza all’interno del reality show la sua vita è completamente cambiata. Al Grande Fratello Vip 5 abbiamo visto fra le concorrenti l’amatissima Matilde Brandi. La ballerina si è fatta conoscere al meglio all’interno del reality ed abbiamo di fatti potuto apprezzarla in tutte le sue sfumature. Dopo la partecipazione al GF Vip però Matilde Brandi si è ritrovata a dover affrontare una situazione non semplice perché il suo matrimonio stava ormai giungendo al capolinea. E così, dopo anni d’amore, con Marco Costantini è finita. Ad oggi però sembrerebbe che Matilde Brandi abbia ritrovato il sorriso ed il tutto grazie ad un uomo che ha oggi al suo fianco. Già nella scorsa estate, sebbene sia stata molto riservata, si vociferava di un nuovo amore. Ma oggi è la stessa ballerina ad ufficializzare il tutto con uno scatto sui social. Ma chi è l’uomo che si trova al suo fianco oggi?

Riservatezza a parte, non ci è dato conoscere particolari dettagli. Ma possiamo sicuramente dirvi che lui si chiama Francesco Tafanelli. Nella sua biografia social che troviamo su Instagram, si descrive come Sales Agent Manager. Un agente di commercio che si occupa di noti marchi fashion da donna di una certa notorietà. Opera in determinate regioni d’Italia e come fa sapere dalla sua bio è particolarmente attivo su Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Lazio, Marche, Umbria, Toscana, Abruzzo. Di più di lui al momento non conosciamo. Quel che è certo però è che sia il nuovo amore di Matilde Brandi.