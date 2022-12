Ex Grande Fratello racconta la sua dura realtà: non trova lavoro da più di un anno

Dura realtà per Ex Grande Fratello: gli anni passati sono tanti, ma alcuni volti sono incancellabili. Ex protagonista vive grosso disagio.

Parlare di momenti di down e difficoltà è una condizione propria anche di Ex volti del Grande Fratello, non solo di gente comune. La frase detta e stra-detta “Dalle Stelle alle Stalle”, non è poi così estranea da una realtà rapida come la nostra nella quale ci vuole pochissimo tempo ad ottenere fama e seguito, ma altrettanto meno tempo a cadere nel baratro. A raccontare la sua esperienza è un personaggio che tutti hanno imparato ad amare nella trasmissione in onda nei lontani, ma non così tanto, anni 2000.

Negli anni Duemila stiamo parlando della primissima edizione del Grande Fratello, quella con protagonista gente comune, la versione Nip, Not important people. Ad oggi assistiamo a quella Vip, very important people, che va molto più di moda, ed è condotta dall’iconico Diretto del giornale Chi, Alfonso Signorini. Mentre la prima edizione era condotta da Daria Bignardi con Marco Liorni come inviato. Ad oggi non è cambiato solo il GF e il modo di fare la tv, ma anche i mezzi di comunicazione. Dai social l’ex Grande Fratello informa i fan del disagio che sta vivendo.

Ex Grande Fratello fa una confessione dura da digerire

Sono passati oltre vent’anni dalla prima edizione del reality, ma questa ex concorrente del Grande Fratello è stata così amata che è impossibile dimenticarla. Stiamo parlando di un volto che ha fatto Radio e Televisione per tanti anni, ma che ad oggi vive un gravissimo disagio che racconta nel suo profilo Instagram ufficiale, senza filtri e censure.

Parla di disoccupazione e di un’esistenza vuota dovuta proprio alla mancanza di lavoro, quando nel resto della sua vita invece aveva sempre avuto qualcosa da fare. Non riuscire a trovare una propria dimensione è una problematica che affligge tutti, famosi e non, e a volte sembra peggio colpire proprio gli ex famosi che non riescono non solo a cavalcare il successo, ma a trovare un’occupazione che li faccia stare bene con sé stessi.

In foto e con una confessione profonda c’è Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratello! Mantiene il suo mood solare, allegro e diretto, proprio come è stata conosciuta dal pubblico nel reality, ed in seguito alla radio con i Topi Ballano e Stella Stellina di Radio Due. Racconta la sua esperienza, riportandola senza filtri, censure, o vergogna alcuna. Ecco cosa ha raccontato su Instagram:

<<Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo>>.