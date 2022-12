Sonia Bruganelli, qual è il suo titolo di studio e cosa faceva prima dell’esperienza al Gf Vip

Sonia Bruganelli è diventata molto nota negli ultimi anni grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Ma ricordi cosa faceva prima?

Sonia Bruganelli è uno dei personaggi più discussi degli ultimi anni. Le sue prese di posizione durante il Grande Fratello Vip dividono in due fazioni l’opinione pubblica. Da una parte c’è chi apprezza i suoi toni ed il suo modo di porsi, dall’altro c’è chi la attacca perché la considera esagerata. L’importante è che se ne parli, diceva qualcuno, e di Sonia si parla molto spesso, di questo non c’è alcun gruppo. Parliamo di uno dei personaggi televisivi più cliccati in giro per il web.

La moglie di Paolo Bonolis ha partecipato con grande successo alle ultime due edizioni del GF Vip come opinionista in studio. Questa partecipazione le ha permesso di accrescere notevolmente la sua fama, aumentando anche il numero dei follower sui social network. La Bruganelli vanta circa 800 mila seguaci su Instagram, dove è molto attiva, postando foto e video ogni giorno, alcuni riguardanti le partecipazioni televisive e altre che la vedono in alcuni scatti nel privato.

Ma ricordi cosa faceva prima di partecipare al Grande Fratello Vip? La sua carriera in televisione non è certamente iniziata due anni, anzi! La sua storia parte dalla fine degli anni ’90 ed è molto interessante. Ecco qual è la carriera di Sonia Bruganelli e quali sono alcuni dettagli della sua vita privata.

Sonia Bruganelli, gli inizi e lo sviluppo della sua carriera

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio del 1974. Sfruttando una bellezza molto evidente, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda da giovanissima, per poi passare ai fotoromanzi. All’inizio degli anni ’90 ha lavorato come ragazza immagine in alcune discoteche. È laureata in Scienze della comunicazione e nel 1997 ha conosciuto il suo futuro marito, Paolo Bonolis.

I due si sono conosciuti durante le riprese di Tira e Molla, trasmissione di successo condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. È proprio in quel periodo che smette di fare la modella e diventa imprenditrice, creando un brand di abbigliamento chiamato Adele Virgy. Nel 2005 ha aperto un’agenzia, la SDL 2005, che si occupa dei casting di alcune trasmissioni di suo marito, come Ciao Darwin e Avanti un altro.

Alcuni anni fa ha creato una televisione web, la SDL TV, che propone dei contenuti che riguardano le trasmissioni di Paolo Bonolis e ospita la trasmissione I libri di Sonia, nel corso della quale la Bruganelli intervista alcuni scrittori che hanno pubblicato libri di saggistica o narrativa. Il matrimonio con il presentatore romano arriva nel 2002. Dalla loro relazione sono nati tre figli: Silvia, venuta al mondo nel 2003, Davide, nato nel 2004 e infine Adele, l’ultima arrivata, nel 2009.