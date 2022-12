Difficile riconoscere Edoardo Donnamaria in questa foto: il concorrente del Gf Vip anni fa era completamente diverso.

Il Grande Fratello Vip da quando ha avuto inizio sta catturando l’attenzione dei telespettatori. I colpi di scena sono all’ordine del giorno. In queste settimane ha fatto tanto parlare il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Non solo, quest’ultima si è trovata al centro delle discussioni anche con gli altri coinquilini.

La coppia nei giorni scorsi ha avuto diversi litigi tanto che il concorrente ha detto ad Antonella che la loro ‘relazione’ era finita. Ma abbiamo anche visto che in queste ore i due sono tornati a stare insieme. A quanto pare il loro rapporto sta vivendo molti alti e bassi. I fan però ci credono e hanno anche creato un hashtag che spesso è in tendenza, i donnalisi. Cosa succederà? Staremo a vedere.

Donnamaria è famoso per la sua presenza a Forum ma anche per il lavoro in radio. Sono anni che il concorrente è nella trasmissione di Barbara Palombelli. In molti non sapranno che si è laureato in Giurisprudenza ma soprattutto in molti non lo avranno visto qualche anno fa. Sul suo canale instagram ha condiviso negli anni degli scatti del passato: questo che vi stiamo per mostrare vi lascerà senza parole.

Difficile riconoscere Edoardo Donnamaria in questa foto: anni fa era completamente diverso da oggi

Edoardo Donnamaria in queste ultime settimane ha mostrato di provare un po’ di malessere a causa del rapporto con Antonella Fiordelisi. I due possono essere definiti una ‘coppia’ ma in questi giorni hanno più volte litigato. Ad un certo punto il concorrente aveva detto che tutto era finito per poi tornare indietro sui suoi passi.

Quando è entrato nel video di presentazione non ha nascosto un precedente interesse per Micol Incorvaia, oggi concorrente del GF Vip. E quando quest’ultima ha fatto il suo ingresso ci sono stati piccoli battibecchi poi risoltosi. Anzi, Micol oggi ha legato moltissimo con Edoardo Tavassi. Ma cosa sappiamo di Donnamaria? Sarete al corrente che è un volto amato di Forum e che lavora in radio, oltre ad essere laureato in Giurisprudenza. Ma avete mai visto com’era qualche anno fa?

Questo scatto del passato vi lascerà senza parole, dato che è completamente diverso. Guardandolo, l’avreste riconosciuto? Edoardo aveva un altro taglio di capelli ed è davvero complicato riconoscerlo con questo look: “Io, giuro, quando pensavo di voler diventare Bob Marley, i capelli non erano un problema… Un po’ mi vergogno ma quanto erano belli i 17″, ha scritto a corredo. Il concorrente del GF Vip sembrerebbe avere nello scatto 17 anni, come riporta e allora aveva uno stile completamente diverso da oggi.