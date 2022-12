Ilary Blasi sfoggia la nuova manicure natalizia ed è subito tendenza: “Una cosa sobria”

Ilary Blasi mostra la nuova manicure in perfetto stile natalizio e fa subito tendenza: “Una cosa sobria”, cosa ha fatto la conduttrice

Dai look griffati ed outfit da sogno ai make up scintillanti per passare poi alla manicure in perfetto stile natalizio. E’ quella di fatti scelta da Ilary Blasi quest’oggi che ha subito fatto tendenza!

Al centro dell’attenzione l’amatissima conduttrice in queste ultime settimane ci è finita per essere stata paparazzata in compagnia della sua nuova fiamma. Ma non solo. Anche sfoggiando un semplice capo d’abbigliamento da cifre da capogiro, Ilary Blasi colpisce nel segno. Ed a quanto pare, anche la sua ultima manicure non è di certo passata inosservata! Anche i Vip si preparano a trascorrere le loro magiche festività natalizie, e naturalmente fervono i preparativi per apparire al meglio. Icona di bellezza e di stile possiamo sicuramente dire che Ilary Blasi non ci delude mai. E se siete indecise su quale colore scegliere per la vostra manicure dal tema natalizio, prendete spunto da Ilary Blasi che le ha tinto le unghie proprio così!

La nuova manicure di Ilary Blasi cattura subito l’attenzione: il colore scelto dalla conduttrice è già di tendenza!

Sarà un Natale sicuramente diverso quello che Ilary Blasi vivrà quest’anno, ma di sicuro la splendida ex letterina di Passaparola non si perde d’animo! In forma sempre smagliante e naturalmente bellissima. E’ stata al centro delle cronache rosa negli ultimi mesi per la separazione da Francesco Totti e in fatto di look Ilary Blasi colpisce dritto nel segno non essendo mai banale e sempre sul pezzo. La nota conduttrice dell’Isola dei Famosi sebbene cerchi di mantenere nel riserbo la sua quotidianità, di tanto in tanto ritorna sui social per condividere qualche piccolo dettaglio di sé. Proprio come stasera. Appena un paio d’ore fa, la conduttrice televisiva è riapparsa sui social per sfoggiare la nuova manicure che si adatta perfettamente al tema di questi giorni! In pieno stile natalizio le nuove unghie di Ilary Blasi fanno già tendenza! Sapete di che colore le ha fatte? Date un’occhiata allo scatto che abbiamo catturato dalle Instagram Stories del suo profilo social ufficiale:

In una Instagram Stories all’interno della quale ha taggato la sua onicotecnica, Ilary Blasi ha mostrato a tutti la nuova manicure dal colore scintillante. La forma a mandorla che rende la mano più affusolata. E’ il color oro a fare da protagonista sulle unghie della nota conduttrice. Un colore che di qui a poco sarà di tendenza e che tutte vorranno! D’altronde, siamo in perfetto stile natalizio con colori luminosi e scintillanti. Il tocco chic è aggiunto dai glitter che proprio in occasioni di festa non possono mancare! Che dite, Ilary Blasi è pronta per il suo ‘nuovo’ Natale?