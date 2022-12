Dopo Masterchef ha cambiato vita: cosa fa oggi l’ex vincitrice? In molti se lo chiedono

Dopo la sua vittoria tra le cucine di Masterchef ha preso una drastica decisione: siete curiosi di sapere che cosa fa oggi l’ex vincitrice?

Era esattamente Marzo scorso quando, dopo un lungo e piacevolissimo percorso tra le cucine di Masterchef, la giovanissima donna si aggiudicava il montepremi finale, ma anche la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette, ricordate? È trascorso poco meno di un anno da quel momento e, da diverse settimane, è iniziata la nuova edizione del programma, ma com’è cambiata la sua vita oggi?

Seppure sia ufficialmente iniziata la dodicesima edizione di Masterchef e in tantissimi sono curiosi di sapere come andrà a finire e chi trionferà, sono altrettanto numerosi quei sostenitori del programma che non vedono l’ora di scoprire che fine hanno fatto oggi alcuni dei suoi ex vincitori. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Federico Francesco, trionfatore della terza edizione del talent, e vi abbiamo raccontato come sia cambiata la sua vita oggi, ricordate? Benissimo: adesso vogliamo parlarvi dell’ultima vincitrice del programma. In quanti di voi facevano il tifo per lei?

Lei si chiama Tracy e, come ricorderete, il suo talento e le sue idee hanno subito messo d’accordo tutti, tanto da farle vincere il montepremi finale. Cosa fa, però, oggi dopo il talent? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Da come raccontato dalla diretta interessata a “Il corriere”, sembrerebbe che la giovanissima cuoca abbia preso una drastica decisione subito dopo la sua vittoria a Masterchef, lasciando tutti di stucco. Siete curiosi anche voi di sapere che cosa abbiamo scoperto sul suo conto? Ci pensiamo immediatamente!

L’ex vincitrice di Masterchef ha preso una decisione clamorosa: cosa fa oggi

Non solo quella di Valerio Braschi, che dopo il talent ha dato vita al suo sogno, ma anche la vita Tracy, ex vincitrice di Masterchef 11, è cambiata radicalmente. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo poco fa, è stata proprio la diretta interessata a Il corriere nel Marzo scorso. Al momento della sua partecipazione al famoso talent di Sky, la giovanissima Tracy svolgeva la professione di cameriera da più di 10 anni, ma adesso sembrerebbe che faccia tutt’altro, prendendo una decisione davvero drastica.

A distanza di qualche tempo dalla sua vittoria a Masterchef, l’ex vincitrice Tracy non ha potuto fare a meno di raccontare quanto la sua vita sia fortemente cambiata dopo il talent. Stando a quanto si apprende dalle sue parole a Il corriere, sembrerebbe che la giovane abbia scelto di licenziarsi dal ristorante per cui lavorava come cameriera da diversi anni. E di essere fortemente intenzionata ad inseguire il suo sogno. Ci è riuscita? Assolutamente si! Spulciando il suo canale Instagram, infatti, non abbiamo potuto fare a meno di constatare come la bella Tracy sia riuscita a centrare il suo obiettivo. E noi non possiamo che essere felici per lei!

Vi piacerebbe rivederla?