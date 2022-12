Francesca Chillemi si mostra al naturale: com’è il suo viso senza nemmeno un filo di trucco

Avete mai visto Francesca Chillemi al naturale? In questa foto l’attrice si mostra senza un filo di trucco: come cambia il suo viso.

È da quando ha vinto Miss Italia che Francesca Chillemi cavalca l’onda del successo. Entrata a far parte di questo mondo da giovanissima, la bella siciliana è diventata un’attrice emergente degli ultimi anni. Recentemente, l’abbiamo vista come protagonista indiscussa, insieme a Can Yaman, della nuova serie tv dei canali Mediaset ‘Viola come il mare’ – che, per inciso, è stata confermata per la seconda stagione, ma nei prossimi mesi avrà un ruolo fondamentale in un’altra serie tv.

Se il seguito riscontrato per la sua bravura e professionalità non ha eguali, anche quello social non è affatto da meno. Con all’attivo più di 1 milione di followers, l’attrice siciliana ama condividere scatti ‘privati’ coi suoi sostenitori. È così che, dando uno sbirciatina al suo profilo social, abbiamo rintracciato un suo scatto completamente al naturale. L’avete mai vista senza nemmeno un filo di trucco? Eccola, guardate come cambia il suo viso.

Com’è il viso di Francesca Chillemi al naturale?

Francesca Chillemi non è assolutamente la prima che ha voluto mostrarsi completamente al naturale agli occhi del suo pubblico social. Se, però, Federica Nargi senza un filo di trucco vanta di una bellezza decisamene notevole, non si può dire il contrario dell’amatissima attrice siciliana. In questa foto che siamo riusciti a rintracciare sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex Miss Italia si è immortalata col viso acqua e sapone ed ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico per la sua impressionante bellezza.

A confermare tutto quello che stiamo dicendo, sono stati proprio i diversi commenti giunti a corredo del posto. C’è chi, infatti, non può fare a meno di congratularsi con lei per la sua bellezza al naturale. E chi, invece, non ha perso occasione di notare la pelle liscia e chiederle il suo ‘segreto’. Tutti, però, si trovano d’accordo con un’unica osservazione: è splendida! Guardatela anche voi:

Non c’è assolutamente nulla da dire in contrario: anche senza trucco Francesca Chillemi è decisamente divina. Siete d’accordo?