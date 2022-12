Lo ricordate a Uomini e Donne? Non potete immaginare cosa è successo; la notizia che nessuno si aspettava.

Quante persone sono passate nello studio di Uomini e Donne nel corso di tutti questi anni? Impossibile rispondere con un numero esatto. Come è impossibile ricordarsi di tutti coloro che hanno preso parte al dating show di Maria De Filippi. I fan più attenti, però, si ricorderanno senza dubbio di lui…

È approdato nella trasmissione di Canale 5 nel 2015, tra i corteggiatori di una delle troniste più amate. Niente lieto fine per lui, che ha abbandonato lo studio dopo poco tempo, trovando poi l’amore a telecamere spente. Ma sapete cosa gli è accaduto nelle ultime ore? Lo notizia vi lascerà di stucco!

Ricordate Gennaro a Uomini e Donne? Incredibile novità per lui

Si chiama Gennaro D’Angelo ed è stato uno dei corteggiatori della tronista Valentina Dallari. La loro frequentazione, però, non è durata a lungo: dopo poche settimane, il corteggiatore, nato a Napoli ma trasferitosi in Lazio, decise di lasciare il programma. Il grande amore, però, lo ha trovato lo stesso, lontano dagli studi di Uomini e Donne, anche se il programma in un certo senso c’entra. Sapete chi è la fidanzata di Gennaro?

Si tratta di Noemi Ceccacci, la non scelta di Marco Fantini. Il bel tronista aveva creato un gran feeling con la romana ma, alla fine, il suo cuore ha scelto la ‘rivale’ Beatrice Valli, con la quale oggi ha costruito una meravigliosa famiglia. Noemi e Gennaro sono fidanzati felicemente da diversi anni, ma non è questa l’unica bella notizia per l’ex pretendente della Dallari.L’ex volto di Uomini e Donne è tornato in tv, ma in un programma ben diverso da quello in cui lo abbiamo visto anni fa. Si tratta di Masterchef Italia, dove Gennaro si è presentato alle selezioni. I fan più attenti ricorderanno che il corteggiatore lavorava proprio nell’ambito della ristorazione, la sua grande passione.

“Uno dei momenti più belli della mia vita”, ha scritto D’Angelo su Instagram, dove ha postato alcuni scatti che lo ritraggono con lo chef Antonino Cannavacciuolo. L’ex volto di Uomini e Donne ha ricevuto un ‘sì’ dal famoso chef ed è per lui motivo di grande orgoglio, come ha sottolineato nel post condiviso su Instagram. Post che è stato invaso dai likes dei fan e, tra i commenti, non poteva mancare quello della sua Noemi, che gli è stato accanto e l’ha sostenuto anche in quest’altra avventura. “Grazie a te ho vissuto questa esperienza, grazie cu”, ha scritto Gennaro alla sua Noemi, allegando un cuore rosso al messaggio.

E voi, ricordate il percorso di Gennaro a Uomini e Donne?