Uomini e Donne, in attesa del secondo figlio svelano il sesso del bebè: grande gioia per l’amatissima coppia

Fuori da Uomini e Donne oggi sono una splendida famiglia: in attesa del secondo figlio svelano il sesso del bebè, gioia immensa per la coppia

Il loro amore è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Ad Uomini e Donne, lei tronista e lui corteggiatore ci hanno fatto letteralmente sognare. Dai loro sguardi da subito è trapelata la voglia di approfondire la loro conoscenza e di viversi quindi anche al di fuori degli studi Mediaset!

Possiamo dire a gran voce che il loro amore ha trionfato perché dopo essere usciti insieme mano nella mano da Uomini e Donne dopo la fatidica scelta di lei nel 2016, i due sono convolati a nozze ed hanno avuto una bambina. Oggi sono in attesa del secondo figlio e con grande ed immensa gioia hanno condiviso sui loro rispettivi profilo social un video in cui svelano ai followers il sesso del bebè. Un momento di grande emozione e felicità per la coppia!

Uomini e Donne, amata coppia svela il sesso del bebè: grande gioia per loro

Un’emozione incredibile quella che attualmente Clarissa Marchese e Federico Gregucci stanno vivendo. L’amore immenso che provano l’uno per l’altra ha portato i due ad uscire insieme dagli studi Mediaset del programma condotto da Maria De Filippi. Le loro strade si sono unite anche lontano dalle telecamere e di passi insieme in questi 6 anni ne hanno fatti tanti, parecchi.. Considerando anche il fatto che oggi i due hanno la loro splendida vita nella calda Miami. Solamente pochi mesi fa la splendida coppia aveva annunciato a tutti la meravigliosa sorpresa: Clarissa è incinta del loro secondo figlio. Dopo la nascita della loro piccola primogenita, Arya, i due hanno deciso di allargare la famiglia ed appena poche ore fa con un emozionante video sui social i due hanno fatto sapere a tutti il sesso del bebè.

Ebbene, Federico Gregucci e Clarissa Marchese avranno un maschietto! “It’s a boy”: è così che con uno scatto sui social la splendida coppia ha immortalato il momento con un dolcissimo scatto di famiglia. Con tanto di palloncini azzurri pronti a rivelarlo, la splendida coppia è al settimo cielo! Entrambi sono molto attivi sui social, ma in questi ultimi tempi Clarissa Marchese aveva fatto sapere che era stata costretta ad allontanarsi ed a prendersi qualche momento privato perché rispetto alla prima gravidanza questa si è rivelata più ‘pesante’ a causa dei classici ‘sintomi da gravidanza’ che nei primi mesi tendono un po’ a debilitare. Ad ogni modo, è apparsa in queste ultime ore in scatti in cui appare bellissima ed in splendida forma oltre che felicissima. Al momento la coppia non ha ancora svelato il nome del nascituro, ad ogni modo si godono questo ultimo magico Natale in 3!