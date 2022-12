Alessandra Celentano spiega come stanno realmente le cose con alcuni personaggi di Amici

Alessandra Celentano ha parlato a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Si è soffermata su Amici e su alcuni dettagli

Alessandra Celentano è probabilmente l’insegnante più temuta di Amici, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi, in onda sulle reti Mediaset da tanti anni ormai. Nata nel 1966, ha avuto una carriera da prima ballerina e da coreografa, lavorando o collaborando con i principali teatri d’Europa e del mondo. La sua presenza rende sicuramente più prestigioso il programma e lei non fa nulla per nasconderlo.

È la nipote di Adriano Celentano e la cugina di Gino Santercole, cantautore e attore milanese scomparso nel 2018. La Celentano ha perso soltanto la prima edizione di Amici, mentre è presente ininterrottamente nel programma dal 2003, quindi l’anno prossimo festeggerà i suoi venti anni in questa trasmissione di successo. Le sue parole rilasciate a Verissimo hanno fatto discutere.

Durante l’intervista, la professoressa ha parlato del suo rapporto con i colleghi, in particolare gli altri professori di ballo, per poi effettuare un passaggio sullo zio Adriano. Inoltre, la Celentano ha ricordato con molta commozione i suoi genitori, scomparsi entrambi. Ecco alcuni estratti di questa interessante intervista, piaciuta molto ai telespettatori. Su internet ci sono ancora diverse discussioni sulle sue parole.

Alessandra Celentano a Verissimo: la verità su Amici

Alessandra Celentano, insegnante del programma Amici e ballerina di successo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin in onda su Canale 5. Durante la chiacchierata, la maestra ha parlato della sua vita professionale e anche di quella privata, evidenziando le differenze tra tutto ciò che avviene davanti le telecamere e gli episodi che succedono quando non c’è più il pubblico.

Ricordate le accese discussioni con il coreografo Garrison? In realtà i due sono molto amici nella vita di tutti i giorni, solo che hanno una visione diversa della danza. Attualmente, gli altri professori di ballo di Amici sono Raimondo Todaro ed Emmanuel Lo. Con il primo avvengono spesso dei litigi in diretta ma, a telecamere spente, è tutto diverso: “Abbiamo pareri diversi ma fuori dal lavoro il rapporto è ottimo”, ha detto la Celentano.

La Celentano ha dichiarato di amare molto la sua figura di professoressa temuta, poi è passata alla sfera personale: “Suonava tutti gli strumenti e ha scritto un sacco di canzoni”, ha detto parlando di suo zio Adriano. Poi ha concluso parlando dei suoi genitori, soprattutto di sua madre, malata per oltre dieci anni di Alzheimer: “I miei genitori sono sempre con me, li saluto la sera ed è un dolore così forte che non si può metabolizzare”. Poi Alessandra Celentano ha parlato del suo rapporto con Rosita, sua cugina, definendolo ottimo.