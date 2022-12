È stata la bambina del sole dei Teletubbies: eccola 25 anni dopo, meravigliosa!

È stata la bambina del sole dei Teletubbies dal 1997 al 2015: eccola 25 anni dopo, una bellezza incantevole.

Un visino dolcissimo, che appariva dietro le colline, attorniato dai raggi. Sì, parliamo proprio della dolcissima bambina nel sole dei Teletubbies, uno dei cartoni animati più amati e seguiti da intere generazioni.

Occhioni azzurri, sorriso che scioglieva il cuore: quando è stata scelta per il personaggio di Teletubbilandia, aveva soltanto nove mesi. Era il 1997 quando il suo tenero viso è stato scelto per apparire nel sole che illuminava la città fantastica, dove vivevano Tinky Winki, Dipsy, Laa Laa e Po. Quella bambina, oggi, è cresciuta ed è diventata una donna meravigliosa. Curiosi di vederla? Resterete incantati dalla sua bellezza.

Teletubbies, ricordate la dolce bambina nel sole? Eccola oggi

Per anni vi sarete chiesti se quel dolce visino appartenesse ad un bambino o ad una bambina. Ebbene, il dolce bebè presente nel sole dei Teletubbies è Jessica Smith, una meravigliosa ragazza che, oggi, ha 25 anni. Uno dei volti più amati della tv per tantissimi anni, essendo parte di un cartone che hanno visto praticamente i bambini di tutte le generazione: i mitici Teletubbies! Il sole, dolcissimo e sorridente, appariva ad inizio e a chiusura di ogni episodio, splendendo e tramontando su Teletubbilandia.

Secondo quanto raccontato dalla Smith, il ‘casting’ avvenne in modo del tutto casuale, mentre si trovava in ospedale: è lì che fu notata dal produttore della serie, che non ebbe dubbi. Come avvenivano le riprese? In modo molto pratico! Il papà di Jessica faceva in modo di farla sorridere, utilizzando giocattoli: la bambina veniva posta su una sedia, in posizione rialzata, cosicché potesse guardare verso il basso. Un ruolo importantissimo per la dolce Jess, che però oggi ha cambiato vita.

Niente mondo dello spettacolo per lei, che, come si legge su Daily Star, è impegnata nella parte amministrativa di un’agenzia che si occupa di sicurezza privata. Siete curiosi di vedere come è diventata oggi Jess, dopo ben 25 anni? I suoi lineamenti delicati sono rimasti identici e la sua dolcezza è intatta, proprio come quando aveva solo pochi mesi. Date un’occhiata:

Eh si, una bellezza angelica, quella di Jess, che è apparsa in tv per la prima volta nel marzo del 1997, data in cui è stato trasmesso il primo episodio del cartone cult. E voi, avete mai visto un episodio di questo divertentissimo cartone?

Su Netflix il reboot dei Teletubbies

Non tutti lo sanno, ma dallo metà novembre, su Netflix, è arrivato il reboot dell’amatissima serie, dal titolo Teletubbies. Protagonisti assoluti della serie sempre loro, i simpatici pupazzi color viola, rosso, giallo e verde, pronti a nuove avventure per tenere compagnia i più piccoli, ma anche i nostalgici. Buona visione!