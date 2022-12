Claudia Ruggeri oggi è famosissima ma sapete che cosa faceva prima di diventare famosa? L’ha svelato in un’intervista in cui si è raccontata.

Claudia Ruggeri a breve farà ritorno in televisione nel programma Avanti un altro di Paolo Bonolis. In queste settimane infatti sono andate avanti le registrazioni. Più volte ha mostrato il dietro le quinte. Ha infatti pubblicato diverse immagini nelle storie e anche video del momento. La trasmissione dovrebbe tornare con il nuovo anno con nuove puntate scoppiettanti come quelle delle altre edizioni.

Nel programma l’abbiamo vista a capo del famoso minimondo. In ogni puntata ci svela chi sono i personaggi presenti, tutti alquanto bizzarri. Inizialmente, ricorderete, è entrata con il ruolo di supplente e in seguito ha assunto quello di Miss Claudia. In una vecchia intervista rilasciata a SuperGuida Tv fece sapere che il suo nuovo ruolo nacque proprio con l’intenzione di mettere su il salottino del minimondo.

Oggi è diventata un personaggio molto amato dal pubblico. Questo la segue con interesse dai suoi esordi in televisione. Non ha bisogno di presentazioni dato che in questi anni abbiamo avuto modo do conoscerla bene all’interno del programma, ma sapete che cosa faceva prima ancora? L’ha svelato nella stessa intervista dove ha raccontato cosa faceva prima di diventare famosa.

Claudia Ruggeri che cosa faceva prima di diventare famosa come oggi? Cosa ha svelato

Abbiamo avuto modo di conoscerla come Miss Claudia Ruggeri all’interno di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Quando entrò a far parte del format aveva il ruolo della Supplente. In seguito è nata Miss Claudia. Come aveva svelato in un’intervista a SuperGuida Tv, questo era nato proprio con l’idea di mettere su il salottino.

Ha anche affermato di sentirsi se stessa in questa veste. Sono anni che Claudia fa parte del programma. Il pubblico ha avuto modo di vederla e di apprezzarla sempre più. E’ riuscita a farsi notare pian piano ed è oggi tra i personaggi di Avanti un altro più amati. Anche nella successiva edizione la vedremo. E’ stata proprio lei a mostrare più volte il dietro le quinte, mentre stavano registrando le nuove puntate che andranno in onda con il nuovo anno. Nella stessa vecchia intervista parlando della sua carriera ha anche svelato che cosa faceva prima di diventare famosa.

Come fa sapere, ha iniziato il suo percorso lavorativo come modella. Il suo esordio in tv è arrivato a 18 anni in un programma con Piero Chiambretti. Ecco, Claudia ha cominciato a muovere i primi passi in questo modo e nel corso degli anni la sua carriera ha praticamente spiccato il volo. Oggi è tra i personaggi più amati della trasmissione di Paolo Bonolis, a voi piace?