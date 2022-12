Hai visto la casa di Diletta Leotta? Vista mozzafiato e il prezzo è incredibile

La nuova casa di Diletta Leotta ha fatto impazzire il web. La vista è spettacolare ed il prezzo è davvero incredibile. E poi ci sono i divani

Diletta Leotta è uno dei volti sportivi più noti nel nostro paese. Dopo aver lavorato in alcune reti catanesi, la conduttrice si è trasferita a Milano per intraprendere una nuova avventura a Sky. È proprio grazie a questa emittente che diventa famosa e amata dal pubblico, collezionando milioni di follower su Instagram. Oggi ha più di otto milioni di seguaci. Negli ultimi anni è diventata il volto di punta di Dazn, la rete che ha acquistato i diritti televisivi della Serie A fino al 2024.

La presentatrice catanese ha sempre fatto discutere per le sue avventure amorose. Dopo aver chiuso la storia con l’attore turco Can Yaman, adesso ha reso ufficiale quella con Loris Karius, ex portiere tedesco del Liverpool, noto agli appassionati di sport per alcuni errori grossolani nel corso della finale di Champions League del 2018, persa dai ‘Reds’ contro il Real Madrid.

Hai mai visto la casa della Leotta? Alcuni scatti sui social network sottolineano quanto siano preziosi gli arredamenti, e poi c’è una vista che lascia senza parole. Ecco alcuni dettagli sulla casa di Diletta Leotta.

Diletta Leotta, una casa da 12.000 euro al mq

Diletta Leotta abita in uno splendido appartamento a Milano, con vista sullo skyline di Porta Nuova. Guardando alcune foto su Instagram, sembra che l’arredamento sia particolarmente prezioso e anche il costo della casa è notevole. Secondo quanto riportato da Fanpage, questo appartamento vale circa 12.000 euro al metro quadro, una cifra spaventosa! Non si conoscono le dimensioni ma pare che non sia piccolo.

E non è finita qui: in una delle tante foto si vede un divano Bocca di Gufram molto prezioso. Inoltre, la vista che spesso la Leotta fa vedere in alcune storie su Instagram lascia senza parole. Il volto femminile più famoso dello sport italiano vede i grattacieli di BNP Paribas e Torre Solaria dal suo terrazzo. Questi edifici si trovano tra Via Melchiorre Gioia e Viale della Liberazione.

Secondo Fanpage, il suo appartamento si troverebbe in un attico di Giardini d’Inverno, un complesso di tre edifici che si trova in una delle zone più belle del capoluogo lombardo. Pare che il trilocale si trovi al dodicesimo piano. Molto spesso la Leotta ha pubblicato delle storie nelle quali sottolinea la ricerca della comodità tra le quattro mura domestiche. La show girl siciliana pubblica anche dei video nei quali fa fitness in soggiorno. In questi video si vede un divano che avrebbe un valore superiore ai 6.000 euro, posizionato proprio sul parquet del suo soggiorno.