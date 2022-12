Antonino Spinalbese rivela natura del rapporto con Belen Rodriguez: i gieffini scoprono dettagli inediti

Antonino Spinalbese sta svelando sé stesso a 360° al GF Vip, senza dimenticare il suo passato. Fuori la verità tra lui e Belen Rodriguez.

L’edizione corrente del Grande Fratello Vip condotta dall’iconico Direttore del giornale di gossip più seguito, Alfonso Signorini, ha trovato una fonte inesauribile di news con Antonino Spinalbese. Il giovane Hair Stylist 26enne è senza dubbio tra i vipponi più curiosi ed interessanti. Infatti, non passa appuntamento televisivo in cui non c’entri, e con lui anche la bella e talentuosa ex fidanzata. Si parla e si continuerà a parlare di Belen Rodriguez, e proprio dietro l’ultima confessione del gieffino, saltano fuori dei retroscena che di cui gli altri vipponi e il pubblico a casa, non ne erano a conoscenza.

Cosa potrebbe essere trapelato dalla discussione tra Antonino Spinalbese e i suoi amici dentro la casa? Ginevra Lamborghini è ormai un ricordo? L’hair stylist ne sta combinando di ogni all’interno della villa più spiata d’Italia, ma in modo unico. Non è il tipo da far molto rumore con le parole, anzi fa raramente dichiarazioni, ma quando le fa, lasciano il segno proprio come l’ultima! Ecco la verità sul suo rapporto con Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese confessa retroscena inediti

All’interno del Grande Fratello Vip 7 c’è un cast stratosferico. Ad iniziare dalla scelta di includere i giovani del mondo dei social media, fino al riprendere personaggi che nel mondo della televisione hanno dato il massimo. Tra loro, c’è anche Antonino Spinalbese che di tv non ne ha fatta molta, ma che sta lasciando la sua impronta in maniera persistente. E’ entrato per farsi conoscere meglio, e non come “l’ex di Belen Rodriguez”.

Questo appellativo non verrà mai del tutto dimenticato, perché d’altronde fa sempre parte del suo passato, ma farà anche parte dei suoi presente e futuro. E’ la mamma della primogenita Luna Marì, ed è qui e in riferimento a lei che viene fuori la confessione.

La verità salta fuori durante una chiacchierata in giardino con Wilma Goich, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro. Si diceva in giro che Belen non gli facesse vedere la piccola, ma è una bugia, smentita da entrambi. Antonino confessa che sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che può vedere Luna Marì quando vuole. Ecco le sue parole:

<<La verità è che tra noi è tutto ok. Sì siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo ovviamente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza di lei. Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata>>.

Da questa dichiarazione si evince la libertà del rapporto, poi prosegue raccontando un episodio inedito, che mai nessuno avrebbe immaginato.

<<Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi ho chiamato la madre della bimba ‘senti posso venire a vederla ancora un po’? Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina>>.

Infine, conclude spiegando com’è cambiato, rivelando dei dettagli sulla sua persona.

<<Avere una figlia con lei mi ha cambiato la vita. Adesso penso prima alla piccola e poi a me. Se ho 1.500€ li spendo subito per lei e non ci penso un secondo, se devo usarli per me ci rifletto. Poi è cambiato tutto, esco poco, perché voglio sempre stare con lei. Già a mezzanotte vado a letto, ho cambiato anche gli orari. E non è che mi sforzo, mi viene naturale. Ormai non penso quasi nemmeno a me, nei miei pensieri c’è sempre lei, ma in tutto>>.