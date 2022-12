Avete mai visto la casa di Carmen Di Pietro? In tutti gli spazi c’è un colore predominante e l’arredamento è classico.

Carmen Di Pietro è tra i personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Ha esordito molti anni fa e dal debutto la sua carriera ha spiccato il volo. Dopo il diploma ha cominciato a fare i provini in giro per l’Italia per poi spostarsi, lavorando come modella. La popolarità è arrivata negli anni ’90 quando partecipa alle trasmissioni televisive di Gianni Ippoliti.

Da lì immaginerete che sono iniziate ad arrivare nuove opportunità lavorative, alcune molto importanti. In questi ultimi anni l’abbiamo vista spesso sul piccolo schermo. Quest’anno ha fatto parte del reality L’Isola dei famosi condotto da Ilary Blasi. Inizialmente è entrata con suo figlio Alessandro poi il duo è stato sciolto.

Nel corso della permanenza, almeno fino a quando c’è stato il giovane, abbiamo potuto vedere com’è il rapporto tra madre e figlio. A quanto pare, come avrete visto, Carmen è una mamma chioccia, nonostante più volte Alessandro le abbia chiesto spazio. Quando quest’ultimo è uscito abbiamo seguito il suo percorso singolo. La showgirl ha conquistato il pubblico tanto da arrivare in finalissima: era ad un passo dalla vittoria e si è classificata al terzo posto, dietro Luca Daffrè e il vincitore Nicolas Vaporidis. Nel corso degli anni anche il seguito sui social è cresciuto. Nelle immagini che pubblica ci sono molti dettagli che i più attenti avranno notato, ovvero alcuni angoli della sua casa: sapete dove vive?

Avete mai visto dove vive Carmen Di Pietro? La showgirl ha una casa bellissima con un colore predominante

I personaggi del mondo dello spettacolo sono sempre molto attivi sui social. Hanno un largo seguito e aggiornano i follower pubblicando scatti e storie della quotidianità ma anche che cose inerenti progetti e nuovi lavori. Proprio come fa Carmen Di Pietro, oggi tra le più amate e apprezzate showgirl.

Con oltre 500 mila follower ogni suo movimento social non passa mai inosservato. E’ sempre molto solare e proprio questo piace ai fan, con quella battuta pronta e una personalità eccentrica. In molte foto, spulciando sul profilo, andando indietro, è possibile vedere alcuni angoli della sua casa: l’avete mai vista? La showgirl vive a Roma in una bellissima dimora. La sua casa è caratterizzata da un bel terrazzo con diverse piante: i colori sono sul marrone non troppo acceso.

All’interno invece il colore predominante è il bianco. La cucina e l’intero arredamento è di questa tonalità. Tutto però gira intorno alla parola semplicità.

Nonostante Carmen sia una persona molto eccentrica e passionale, la sua casa non ha un animo super scoppiettante ma è molto classica. E’ proprio questo tocco che la rende una dimora calorosa.