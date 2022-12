Che lavoro fa il marito di Elettra Lamborghini? Si può dire abbia avuto tanto successo

Sai qual è il mestiere che fa il marito di Elettra Lamborghini? Il coniuge della cantante ha avuto molto successo nella vita professionale

Elettra Miura Lamborghini è nata a Bologna il 17 maggio del 1994. Suo nonno Ferruccio ha fondato l’omonima azienda automobilistica nel 1963. Elettra non sembra abbia molta voglia di occuparsi delle quattro ruote, si sente molto più a suo agio davanti alle telecamere, soprattutto quando ha un microfono tra le mani. La cantante emiliana ha già inciso diversi dischi e da alcuni anni sta riscuotendo molto successo nel mondo della musica.

Nonostante non abbia ancora nemmeno compiuto trent’anni, Elettra vanta già più di cinque anni di carriera nel campo della musica, nonostante abbia pubblicato un solo album in studio. Si tratta di Twerking Queen, del 2019, che ha riscosso un notevole successo, soprattutto tra i più giovani. La Lamborghini ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2020 con la canzone Musica (e il resto scompare), posizionandosi al ventunesimo posto.

Sai chi è suo marito? Si è sposata nel 2020 ed il suo coniuge è molto famoso. Ha circa quattro milioni di follower di Instagram e sta ottenendo un successo addirittura superiore rispetto a quello di sua moglie. Ecco cosa fa e chi è il marito di Elettra Lamborghini.

Chi è Afrojack, il marito di Elettra Lamborghini

Afrojack, vero nome Nick van de Wall, è un disc jockey olandese, sposato con la cantante emiliana Elettra Lamborghini dal settembre del 2020. I due hanno annunciato il fidanzamento un paio di anni prima. Il dj classe ’87 è considerato uno dei migliori al mondo nel suo campo ed ha pubblicato un album in studio nel 2014, intitolato Forget the World. Tra le sue collaborazioni più prestigiose ci sono sicuramente quelle con David Guetta a Fedde Le Grand e Sidney Samson.

Negli ultimi anni, la carriera di Afrojack ha avuto una grande accelerazione proprio grazie a queste collaborazioni, che gli hanno permesso di farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo. Il suo primo grande successo, Give me everything tonight, risale addirittura al 2010. Da quel momento, la sua vita è cambiata radicalmente e ha iniziato a mandare in classifica diversi singoli, uno dopo l’altro, fino ad arrivare a 10 Years Later, del 2020.

Elettra e Nick si sono conosciuti nel 2018 ma la loro relazione è stata resa nota solo dopo aver partecipato insieme agli MTV Music Awards dello stesso anno. Da quel momento non si sono più lasciati e, dopo poco meno di un anno dal loro incontro, i due hanno annunciato di volersi sposare. Il matrimonio è avvenuto il 26 settembre del 2020 a Villa del Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como.